Confirman que copiloto de Flydubai planeaba un atentado en Israel inspirado por el 11-S

El copiloto de un avión de la aerolínea Flydubai que atacó al comandante durante un vuelo entre Dubái y Tel Aviv pretendía estrellar la aeronave contra el aeropuerto israelí para cometer un atentado terrorista inspirado en los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Así lo reveló este viernes la Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos, tras avanzar en la investigación del caso.

Lo que pasó durante el vuelo

El incidente ocurrió el 30 de septiembre, cuando el avión despegó de Dubái con 174 pasajeros a bordo, en su mayoría ciudadanos israelíes. Durante el trayecto, el copiloto agredió al capitán con un hacha de emergencia de la cabina, en un intento por tomar el control de la aeronave.

La reacción del comandante, de nacionalidad india, y la intervención de varios pasajeros y miembros de la tripulación permitieron contener al atacante y evitar una tragedia. El avión perdió aproximadamente 17.000 pies de altitud en un minuto, según datos de la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24, antes de que un piloto que viajaba como pasajero asumiera el control y realizara un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

De acuerdo con las conclusiones presentadas por el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, el sospechoso buscaba provocar el mayor número posible de víctimas y se había inspirado en los atentados del 11-S, perpetrados en Estados Unidos en 2001.

La investigación estableció que el hombre se habría radicalizado mientras estudiaba en Australia, donde tuvo contacto con literatura extremista y contenidos digitales que exaltaban a organizaciones terroristas y los ataques suicidas.

Pese a estos antecedentes, las autoridades señalaron que el copiloto había cumplido con los requisitos exigidos para ejercer su profesión. Entre ellos estaban contar con una licencia de piloto, presentar un certificado de buena conducta y superar las evaluaciones correspondientes.

“Ninguno de los procedimientos reveló indicios de sus opiniones extremistas ni de su intención de llevar a cabo un complot terrorista”, señaló el fiscal general, según las declaraciones difundidas por medios estatales emiratíes.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había asegurado la semana anterior que el sospechoso fue sometido a un proceso de adoctrinamiento islamista radical.

Se sabe que el copiloto permanece detenido en Emiratos Árabes Unidos. Algunos reportes de prensa lo identificaron como Hamam al-Hammami, quien habría trabajado anteriormente para las aerolíneas Oman Air y Royal Air Maroc.

El ataque habría sido planeado en vuelos anteriores

Las autoridades emiratíes indicaron que el vuelo del 30 de septiembre no era la primera ocasión en la que el copiloto viajaba hacia Tel Aviv. Según la investigación, se trataba de su tercer trayecto a esa ciudad y habría aprovechado los dos anteriores para preparar el ataque.

La semana pasada, los investigadores ya habían informado que el hombre planeaba cometer un atentado terrorista y que utilizó el hacha de emergencia para agredir al comandante. Sin embargo, hasta entonces no habían divulgado los motivos que habrían impulsado el intento de secuestro de la aeronave.

Tras resultar herido, el capitán Smit Machchhar consiguió abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que algunos pasajeros y miembros de la tripulación ingresaran para ayudar a controlar al agresor.

Los testimonios de quienes viajaban a bordo describieron momentos de tensión, con varios pasajeros enfrentándose al copiloto mientras intentaban impedir que se apoderara de los mandos del avión.

La actuación conjunta de la tripulación, los pasajeros y el piloto fuera de servicio fue determinante para evitar que la aeronave se estrellara.

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Israel anuncia revisión de la seguridad aérea

Después de conocerse el incidente, Netanyahu elogió la actuación del comandante y de los pasajeros, en su mayoría israelíes, por su intervención para frustrar el presunto atentado.

El jefe de Gobierno también ordenó realizar una revisión exhaustiva de los procedimientos de seguridad relacionados con los vuelos comerciales extranjeros que se dirigen a Israel.

Según sus declaraciones, el caso habría puesto en evidencia posibles fallas en los controles aplicados a los pilotos de países que no reconocen oficialmente al Estado israelí y que, de acuerdo con ciertas restricciones, no deberían operar vuelos con destino a ese territorio.

La investigación busca esclarecer cómo el copiloto pudo superar los controles profesionales y de seguridad pese a la radicalización que, según la Fiscalía emiratí, habría experimentado antes de intentar ejecutar el ataque.