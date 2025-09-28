Desde EE.UU. afirmaron que "los días de Nicolás Maduro están contados"

La presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano escaló nuevamente con una declaración contundente desde el Capitolio.

El congresista republicano Carlos A. Giménez, lanzó una advertencia directa contra Nicolás Maduro, asegurando que los días del venezolano están contados.

Nicolás Maduro es buscado por Estados Unidos

A través de sus canales digitales, Giménez amplificó el mensaje de la Administración estadounidense, el cual ha estado acompañado de imágenes que recuerdan la millonaria recompensa ofrecida por información que conduzca a la captura de Maduro.

El congresista destacó que el aumento de la presencia naval, que incluye destructores equipados con sistemas de misiles, es una señal de la seriedad con la que se está abordando la situación.

Recompensa de $50 Millones por Nicolás Maduro

El endurecimiento de la postura estadounidense se fundamenta en las acusaciones de narcoterrorismo.

El Gobierno de EE. UU. ha designado al llamado "Cartel de los Soles" como un grupo terrorista, señalando a Nicolás Maduro como su líder.

Esta organización criminal, que presuntamente opera desde las filas de las Fuerzas Armadas venezolanas, es acusada de utilizar el territorio como plataforma para el tráfico de cocaína hacia Norteamérica.

En este contexto, la recompensa por información que lleve al arresto de Maduro se mantiene en una cifra récord de 50 millones de dólares, un monto que supera con creces las sumas históricamente ofrecidas por otros capos del narcotráfico latinoamericano, como Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', o incluso la cifra ajustada por inflación del cartel que lideraba el colombiano Pablo Escobar.

El congresista Giménez enfatizó que este conjunto de acciones de despliegue, acusación formal y recompensa récord sugiere que la vía diplomática ha sido superada.

La ofensiva busca, según el legislador, proteger la seguridad nacional de Estados Unidos al frenar el flujo de estupefacientes que ingresan al país, reforzando la convicción de que los días de Nicolás Maduro están contados y que la presión no cesará hasta lograr la transición democrática en Venezuela