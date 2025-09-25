Maduro ordenó simulacro nacional tras fuertes sismos y acusó amenazas de Estados Unidos

En menos de 24 horas, Venezuela vivió una de las jornadas sísmicas más intensas de los últimos años; la tierra se estremeció desde la noche del miércoles hasta la madrugada del jueves, con al menos dos movimientos de magnitudes 6,2 y 6,3.

Aunque no se registraron víctimas, la secuencia de temblores obligó al gobierno a activar medidas de prevención.

Maduro ordenó simulacro nacional tras fuertes sismos

En una cadena de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro anunció que este sábado, desde las 9:00 a.m., se llevará a cabo un simulacro nacional de preparación.

El mandatario indicó que la jornada incluirá a todos los sectores, desde estudiantes de escuelas y liceos hasta trabajadores del sistema hospitalario, con el fin de fortalecer la capacidad de reacción frente a escenarios de catástrofes naturales o eventuales conflictos armados.

“Los movimientos sísmicos (…) fueron fuertes”, dijo Maduro al justificar la decisión, recordando que el país debe estar listo “para cualquier circunstancia”.

Además, vinculó la medida a lo que calificó como “amenazas” de Estados Unidos, que mantiene presencia militar en el Caribe, según denunció.

¿En dónde se sintieron más fuertes los sismos de Venezuela?

Los sismos se sintieron con más fuerza en los estados occidentales, especialmente en Zulia, fronterizo con Colombia. Sin embargo, en Caracas, ubicada a 700 kilómetros de esa región, también se vivieron momentos de tensión.

El temblor más prolongado provocó que numerosos habitantes salieran de sus casas a la medianoche por temor a un colapso estructural, según constató la agencia AFP.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez detalló que se trató de un “enjambre sísmico”, definido como una serie de temblores consecutivos en una misma zona en un corto lapso.

De acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), en apenas siete horas se produjeron 10 sismos principales y 21 réplicas, con intensidades que oscilaron entre 6,3 y 4.

Aunque las autoridades confirmaron que no hubo pérdidas humanas, la magnitud de los movimientos recordó el terremoto de 7,3 ocurrido en 2018, uno de los más fuertes que ha vivido Venezuela en su historia reciente.