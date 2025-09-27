CANAL RCN
Internacional

"Somos guerreros de Bolívar": Maduro advirtió a Estados Unidos sobre una posible agresión

Maduro dice que Venezuela se defenderá: "Somos guerreros de Bolívar".

Nicolás Maduro advertencia a Trump si los agreden "somos guerreros"
Foto: captura de pantalla

Noticias RCN

septiembre 27 de 2025
01:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ante el aumento de la tensión geopolítica y el despliegue militar de Estados Unidos en aguas caribeñas, Nicolás Maduro, hizo pública la estrategia de defensa nacional en caso de una agresión.

Las ciudades de EE.UU. que se quedarían sin Mundial por orden de Trump: "extremistas de izquierda"
RELACIONADO

Las ciudades de EE.UU. que se quedarían sin Mundial por orden de Trump: "extremistas de izquierda"

mandatario confirmó que tiene preparado y listo para su activación un decreto de “estado de conmoción exterior”, una figura constitucional que busca blindar al país ante lo que califica como "amenazas imperiales" y operaciones militares foráneas.

A través de una alocución, Nicolás Maduro reveló los planes de Venezuela si llegan a ser agredidos por Estados Unidos, indicando que la respuesta implicaría la movilización de toda la sociedad.

¿Qué significa el decreto de “Conmoción Exterior” para Nicolás Maduro?

Esta medida, contemplada en la Constitución venezolana, se utiliza en casos de conflicto externo que pongan en peligro la seguridad de la nación, sus instituciones o su ciudadanía.

En la práctica, su declaración confiere al Ejecutivo poderes extraordinarios, permitiendo la toma de medidas excepcionales que restringen algunas garantías constitucionales y obligan a la cooperación de toda la población con las autoridades.

"Nunca habíamos vivido algo así": El pánico se apodera del régimen de Maduro por tensión con EE. UU.
RELACIONADO

"Nunca habíamos vivido algo así": El pánico se apodera del régimen de Maduro por tensión con EE. UU.

Maduro insistió en que el país cuenta con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cohesionada y con plena capacidad de despliegue para preservar la soberanía.

Más allá de la respuesta militar, el decreto de conmoción exterior garantiza que "toda la nación" ,es decir, cada ciudadano y ciudadana tenga el respaldo y la activación de toda la fuerza de la sociedad venezolana frente a un potencial ataque.

Venezuela tiene las puertas abiertas a la cooperación conjunta con otros países para proteger los territorios del mar Caribe. Vamos a trabajar por la paz, por la soberanía siempre. Todos somos guerreros, guerreros de la luz, guerreros de Bolívar, mencionó.

Trump no se guardó nada y respondió a la carta que Maduro le envió: lanzó dura advertencia
RELACIONADO

Trump no se guardó nada y respondió a la carta que Maduro le envió: lanzó dura advertencia

A pesar de la retórica, el mandatario aseguró:

Contamos con una fuerza militar cohesionada y con plena capacidad de despliegue para preservar la paz, la estabilidad, la integración y la soberanía

Por último, mencionó: “el decreto de conmoción exterior, que está listo, sigue el proceso de consulta jurídica y social, se le va a consultar pronto a Consejo Nacional de Soberanía y Paz el texto auténtico, que como instrumento constitucional tengo en mi mano por si la patria es agredida militarmente cosa que esperamos con el favor de Dios no ocurra”

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Argentina

En medio de protestas por el asesinato de tres mujeres que fue transmitido en redes, Argentina confirma la captura de un quinto sospechoso

Miss Universo

Exconcursante de Miss Universo fue hallada muerta: autoridades investigan el caso

Ucrania

Mercenario colombiano en Ucrania asegura que le prometieron 12 millones y solo recibió 65.000 pesos

Otras Noticias

Atlético Nacional

Nacional vs. Millonarios, el superclásico del fútbol colombiano: horario y TV

Nacional recibe a Millonarios en el Atanasio Girardot, donde no ha podido vencerlo en los últimos ocho años.

Álvaro Leyva

Excanciller Leyva denuncia a Petro ante Fiscalía de los EE. UU. por "manipular pruebas" para “acusarlo” de un supuesto golpe de estado

Ahora, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tendrá que decidir si abre, o no, un proceso en contra del mandatario colombiano.

Viral

¿Por qué hay mujeres que aceptan ser la amante de un hombre casado? Esto dice la Psicología

Finanzas personales

TransfiYa se transforma por llegada de Bre-B: cambio para usuarios de Bancolombia, Davivienda y más

Corte Constitucional

Corte Constitucional declaró bajo cumplimiento en la entrega oportuna de medicamentos