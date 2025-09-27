"Somos guerreros de Bolívar": Maduro advirtió a Estados Unidos sobre una posible agresión

Ante el aumento de la tensión geopolítica y el despliegue militar de Estados Unidos en aguas caribeñas, Nicolás Maduro, hizo pública la estrategia de defensa nacional en caso de una agresión.

mandatario confirmó que tiene preparado y listo para su activación un decreto de “estado de conmoción exterior”, una figura constitucional que busca blindar al país ante lo que califica como "amenazas imperiales" y operaciones militares foráneas.

A través de una alocución, Nicolás Maduro reveló los planes de Venezuela si llegan a ser agredidos por Estados Unidos, indicando que la respuesta implicaría la movilización de toda la sociedad.

¿Qué significa el decreto de “Conmoción Exterior” para Nicolás Maduro?

Esta medida, contemplada en la Constitución venezolana, se utiliza en casos de conflicto externo que pongan en peligro la seguridad de la nación, sus instituciones o su ciudadanía.

En la práctica, su declaración confiere al Ejecutivo poderes extraordinarios, permitiendo la toma de medidas excepcionales que restringen algunas garantías constitucionales y obligan a la cooperación de toda la población con las autoridades.

Maduro insistió en que el país cuenta con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cohesionada y con plena capacidad de despliegue para preservar la soberanía.

Más allá de la respuesta militar, el decreto de conmoción exterior garantiza que "toda la nación" ,es decir, cada ciudadano y ciudadana tenga el respaldo y la activación de toda la fuerza de la sociedad venezolana frente a un potencial ataque.

Venezuela tiene las puertas abiertas a la cooperación conjunta con otros países para proteger los territorios del mar Caribe. Vamos a trabajar por la paz, por la soberanía siempre. Todos somos guerreros, guerreros de la luz, guerreros de Bolívar, mencionó.

A pesar de la retórica, el mandatario aseguró:

Contamos con una fuerza militar cohesionada y con plena capacidad de despliegue para preservar la paz, la estabilidad, la integración y la soberanía

Por último, mencionó: “el decreto de conmoción exterior, que está listo, sigue el proceso de consulta jurídica y social, se le va a consultar pronto a Consejo Nacional de Soberanía y Paz el texto auténtico, que como instrumento constitucional tengo en mi mano por si la patria es agredida militarmente cosa que esperamos con el favor de Dios no ocurra”