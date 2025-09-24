Petro en la ONU: críticas por su llamado a una coalición militar contra Israel

En La Mesa Ancha de Noticias RCN, los analistas invitados desglosaron el polémico discurso que el presidente Gustavo Petro pronunció en Nueva York.

El mandatario hizo un llamado a conformar una fuerza internacional armada contra Israel, negó la existencia del Tren de Aragua y se refirió a narcotraficantes como “monos de ojos azules” que, según dijo, viven cerca del expresidente Donald Trump.

Un discurso para el electorado interno

Mauricio Toro, uno de los panelistas, señaló que Petro buscó hablarle más a su electorado en Colombia que a la comunidad internacional. “Fue un discurso lleno de imprecisiones, con amenazas que poco aportan a la diplomacia. Colombia necesita tender puentes, no confrontaciones”, afirmó.

Los analistas advirtieron que este tono confrontacional podría traer consecuencias en la relación con Estados Unidos, principal socio comercial del país. “El presidente está defendiendo su proyecto personal, más que los intereses de Colombia. Proponer un enfrentamiento contra una potencia nuclear como Israel es una irresponsabilidad enorme”, apuntó Julio Iglesias, también invitado al espacio.

Riesgos para la diplomacia y la economía

El discurso, además, estuvo cargado de simbolismo. Petro portaba un pin con la bandera de “libertad o muerte”, gesto que hizo explícito al hablar de la situación en Palestina. Para los panelistas, se trata de un mensaje incendiario que puede tener repercusiones diplomáticas y comerciales.

“Este tipo de mensajes capturan la atención del electorado interno, pero nos causan problemas afuera. Estados Unidos concentra gran parte de nuestras exportaciones y de la inversión extranjera. En lugar de fortalecer la diplomacia, el presidente la está debilitando”, señalaron.

El debate concluyó con un llamado a la “madurez política” para enfrentar los desafíos internos, especialmente en salud, donde avanza una ponencia alternativa de reforma.

“Mientras Petro se concentra en un discurso de confrontación global, en Colombia seguimos con filas por medicamentos y servicios negados. El país necesita soluciones concretas”, concluyeron los analistas.