Contundente advertencia de Trump contra cualquier narco venezolano: “Téngase por avisado”

Durante la Asamblea General de Naciones Unidas, llevada a cabo este martes 23 de septiembre en Nueva York, el presidente Donald Trump dio un discurso en el cual, entre otros temas, habló de Venezuela.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela aumentó hace casi un mes, luego de que se desplegara una ofensiva militar norteamericana en las aguas del Caribe que ha tenido como fin enfrentar a las estructuras criminales.

La respuesta de Trump a la carta de Maduro

Hasta el momento, por ejemplo, han sido destruidas tres embarcaciones que transportaban cocaína y que habrían salido de Venezuela.

Días atrás, se dio a conocer la carta que Nicolás Maduro le envió a Trump, en la cual le hizo una invitación para solucionar las diferencias y combatir las fake news. Sin embargo, el norteamericano la rechazó e insistió en que hará todo lo que esté disponible para detener el tráfico de droga.

“Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la administración sobre Venezuela no ha cambiado. Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo”, declaró Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

Pues bien, durante su intervención ante Naciones Unidas, destacó los resultados del despliegue militar: “No hay muchos barcos que naveguen por los mares de Venezuela. Ya no quieren viajar tan rápido. Y prácticamente hemos detenido la entrada de drogas en nuestro país por mar”.

“Saltar por los aires”: la advertencia

Estas organizaciones (como el Tren de Aragua) torturan, mutilan y asesinan con impunidad. Son enemigos de toda la humanidad. Por esta razón, recientemente hemos comenzado a utilizar el poder supremo del Ejército de los Estados Unidos para destruir a los terroristas y las redes de tráfico de Venezuela lideradas por Nicolás Maduro.

También lanzó una advertencia: “A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires”.