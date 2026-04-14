Nicolás Maduro habría intentado comprarle misiles balísticos a Irán por millonaria suma

Con la caída de Nicolás Maduro, puesta en marcha por tropas de Estados Unidos en la madrugada del sábado 3 de enero, se han conocido más detalles sobre cómo operaba el régimen venezolano.

Tras el fallecimiento de Hugo Chávez, el 5 de marzo de 2013, hubo dudas sobre quién iba a ser su sucesor. Las elecciones siguientes dieron como ganador al que por muchos años fue canciller y estaba ejerciendo como vicepresidente, Nicolás Maduro.

Venezuela e Irán: dos focos para Estados Unidos

Con el paso de los años, el país quedó sucumbido en una crisis nunca vista, con inflación por las nubes y un estilo de vida difícil para millones. El resultado fue el éxodo venezolano que se extendió por el planeta.

Pues bien, el punto final de Maduro se dio en el inicio de este 2026. Hoy, tres meses después, está preso en el centro de detención de Brooklyn a la espera de una tercera audiencia.

En paralelo, la administración de Donald Trump le puso la lupa a otro régimen: el de Irán. Mediante otra operación militar, el 28 de febrero se puso en marcha un ataque conjunto con Israel.

El supuesto negocio fallido de 2020

El principal resultado fue que quedó abatido Alí Jameneí. A partir de ese momento, la tensión en Irán (principalmente en el estrecho de Ormuz) ha crecido y no se ha logrado un acuerdo con EE. UU.

Ambos asuntos estuvieron presentes en una reciente investigación del medio de comunicación Politico. Reveló que, en 2020, Maduro habría intentado comprarle a Irán misiles balísticos por más de 400 millones de dólares.

Sin embargo, el acuerdo no habría avanzado por las presiones que, para ese momento, la administración Trump en su primer mandato ya ejercía.

Político sostuvo que hubo un memorando el 17 de enero de 2020 que demostraría las conversaciones de Venezuela con Irán. Lo que, para Estados Unidos, era un peligro para la seguridad.