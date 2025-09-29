CANAL RCN
Domiciliario en bicicleta logró escapar de una redada del ICE en Chicago: video viral

Escape en Chicago: domiciliario en bicicleta logra huir de una redada del ICE tras persecución de más de diez agentes.

Domiciliario bicicleta escapó redada ICE Chicago EE.UU.
Foto: captura pantalla Alerta 24

septiembre 29 de 2025
02:12 p. m.
Un episodio de resistencia se vivió en el centro de Chicago. A través de medios locales, se pudo ver a un domiciliario en bicicleta logrando evadir una redada de ICE.

En un momento capturado y viralizado en video, el trabajador de delivery demostró destreza y velocidad para escapar de un masivo operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dejando atrás a una decena de agentes federales.

Video viral: repartidor en bicicleta escapó de una redada del ICE

La tensa escena tuvo lugar en pleno centro de la urbe, epicentro de recientes operativos contra migrantes indocumentados en Estados Unidos.

El joven, que se movilizaba en su bicicleta para cumplir con un pedido, se encontró de frente con la redada. Sin dudarlo, y ante la inminente detención, el hombre aceleró su bicicleta, utilizando el tráfico y su habilidad para tomar la delantera.

Las imágenes, que circulan ampliamente en redes sociales, mostraron al domiciliario ejecutando un giro rápido y ágil.

A pesar de los esfuerzos de los oficiales, algunos equipados con chalecos tácticos, el ciclista logró evadir redada de ICE y se desvaneció entre el entramado urbano en cuestión de segundos, dejando a los agentes rezagados y sin poder alcanzarlo.

Esta evasión no solo desató una oleada de comentarios y celebraciones en las redes sino que también encendió una nueva discusión sobre las tácticas de las autoridades migratorias y la situación de los delivery migrantes.

Migrante logró escapar en su bicicleta redada del ICE en Chicago

El incidente dejó en evidencia la vulnerabilidad y la resiliencia de estos trabajadores.

Personas que, a menudo sin documentos, se han convertido en pilares esenciales de la economía urbana, operando bajo la constante amenaza de una detención.

La audaz fuga del ciclista mostró la desesperación y el ingenio que muchos indocumentados emplean a diario para seguir adelante.

