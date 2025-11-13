Recientemente, Legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes divulgaron varios correos electrónicos escritos por Epstein, en los que el fallecido asegura que Donald Trump tenía conocimiento de sus actividades ilegales relacionadas con tráfico y abuso sexual.

Los documentos, obtenidos tras la citación a los herederos de Epstein, fueron hechos públicos este miércoles 12 de noviembre.

Según los congresistas, el contenido de los mensajes “plantea serias preguntas sobre Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein”, quien se quitó la vida en prisión en 2019 mientras esperaba su juicio por delitos sexuales.

¿Qué dicen los correo que involucran a Trump con los crímenes de Epstein?

Uno de los correos revelados, fechado en abril de 2011, fue enviado por Epstein a Ghislaine Maxwell, su colaboradora más cercana, posteriormente condenada por tráfico sexual.

En el mensaje, el financista asegura que Trump “sabía acerca de las chicas” y que “había pasado horas” con una de las víctimas, identificada por la Casa Blanca como Virginia Giuffre.

“Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump”, escribió Epstein en ese intercambio, refiriéndose al presidente.

En la misma conversación, añadió que la joven “pasó horas en mi casa con él, nunca se le ha mencionado”. Maxwell respondió de forma escueta: “He estado pensando en eso…”.

Otro mensaje, fechado el 31 de enero de 2019, fue dirigido por Epstein al periodista Michael Wolff. En ese correo, el financista escribió:

Trump dijo que me pidió que renunciara, cuando nunca fui miembro… por supuesto que sabía acerca de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara.

La alusión parece referirse a la versión de Trump, quien ha afirmado que expulsó a Epstein de su club privado en Florida por ser “repugnante”.

¿Qué respondió Trump a los correos que lo involucran en los crímenes sexuales de Epstein?

El líder republicano en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anunció que la próxima semana se llevará a cabo una votación para exigir al Departamento de Justicia la publicación completa de los archivos de Epstein, decisión que intensifica la presión sobre la Casa Blanca.

RELACIONADO Revelan video de los segundos previos al linchamiento del conductor ebrio que atropelló a motociclistas en Bogotá

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt rechazó las acusaciones y sostuvo que los demócratas “filtraron selectivamente” los correos con el objetivo de “crear una narrativa falsa y difamar” a Trump.

Estos correos electrónicos no prueban absolutamente nada, salvo que el presidente Trump no hizo nada malo.

El propio Trump respondió en su red social Truth Social, donde acusó a sus opositores de reabrir el escándalo con fines políticos.

Los demócratas están tratando de sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein porque harán cualquier cosa para desviar la atención de lo mal que lo han hecho con el cierre del Gobierno y tantos otros temas.

¿Qué relación tenían Donald Trump y Epstein?

Los vínculos entre Trump y Epstein se remontan a los años noventa. Ambos fueron fotografiados juntos en fiestas privadas y eventos sociales durante una amistad que duró más de una década.

Según informes, se distanciaron en 2004 por un conflicto relacionado con un negocio inmobiliario.

Epstein fue condenado en 2008 por delitos de prostitución tras un acuerdo con la fiscalía, considerado demasiado indulgente, y negociado por un fiscal que años después sería nombrado secretario de Trabajo durante la administración de Trump.

Aunque el presidente no ha sido acusado formalmente de ningún delito vinculado al caso Epstein o a Ghislaine Maxwell, las recientes filtraciones reavivan las sospechas.