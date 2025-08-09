Demócratas publican supuesta tarjeta de cumpleaños que Trump habría enviado a Jeffrey Epstein

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hicieron pública este lunes, 8 de septiembre, la supuesta tarjeta de cumpleaños, con un guiño obsceno, que el presidente Donald Trump habría enviado al depredador sexual Jeffrey Epstein, por su cumpleaños en 2003.

“AQUÍ ESTÁ: Tenemos la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein que el Presidente dijo que no existía. Trump habla de un ‘secreto maravilloso’ que ambos compartieron ¿Qué oculta? ¡Hagan públicos los archivos (de Epstein)!”, se lee en el post en el que se dio a conocer de la tarjeta, que coincide con la publicada por The Wall Street Jorunal, meses atrás, en un reportaje que el presidente Trump demandó por 10.000 millones de dólares.

En ella se lee una conversación ficticia entre Trump y Epstein, en la que el presidente admite que tienen “cosas en común” y le desea al millonario más días con “secretos maravillosos”, encerrado todo en la silueta de una mujer, en la que la firma del republicano sería su parte genital.

Republicanos se pronuncian sobre la tarjeta

La tarjeta estaría en un libro de 238 páginas, entregado por el Departamento de Justicia al comité, en el que la entonces cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, habría compilado una serie de tarjetas y felicitaciones.

En respuesta, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que “toda esta historia de la ‘Tarjeta de cumpleaños’ es falsa. Como he dicho desde el principio, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen ni la firmó. Su equipo legal seguirá adelante y de forma agresiva con los litigios” por difamación.

Y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Taylor Budowich, publicó una serie de fotografías con la firma de Trump para tratar de desmentir la originalidad del documento: “Es hora de que News Corp. (la empresa matriz de The Wall Street Journal) abra esa chequera, no es su firma ¡DIFAMACIÓN!”.

No hay que olvidar, que en su dramática salida de la administración Trump, el entonces director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, sostuvo: "Es hora de soltar la bomba: Donald Trump aparece en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT!".

Sin embargo, los republicanos que están el Comité de Supervisión declararon: "Es terrible que los demócratas de la comisión quieran seleccionar por conveniencia solo algunos de los archivos".

¿Qué dice exactamente la tarjeta desclasificada por el comité?

Voz en off: Debe haber algo más en la vida que tenerlo todo.

Donald: Sí, lo hay, pero no te diré qué es.

Jeffrey: Yo tampoco, ya que también sé lo qué es.

Donald: Tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey.

Jeffrey: Ahora que lo pienso, sí.

Donald: Los enigmas nunca envejecen ¿Te has dado cuenta?

Jeffrey: De hecho, lo tuve claro la última vez que te vi.

Donald: Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso.