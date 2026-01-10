Tribunal electoral de Brasil ordena eliminar publicaciones falsas sobre la Virgen de Aparecida en plena campaña presidencial

El Tribunal Superior Electoral de Brasil ordenó la eliminación de publicaciones falsas que circulaban en redes sociales sobre Nossa Senhora Aparecida, patrona del país, en medio de la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales del próximo domingo.

La decisión busca frenar la difusión de contenidos que atribuían al candidato derechista Flávio Bolsonaro la intención de retirar el título de patrona a la venerada imagen religiosa.

La controversia se produce en un escenario electoral altamente polarizado entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a un cuarto mandato, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Aunque Lula mantiene una ligera ventaja en las encuestas, ambos aparecen prácticamente empatados de cara a una eventual segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.

La polémica por la patrona de Brasil

La controversia comenzó la semana pasada, cuando se viralizaron publicaciones en redes sociales que afirmaban que, de llegar a la Presidencia, Flávio Bolsonaro retiraría a Nossa Senhora Aparecida el título de patrona de Brasil. Sin embargo, esas versiones se sustentaban en un proyecto de ley presentado en 2007 por un diputado conservador que no tenía relación directa con el actual candidato y que fue archivado un año después.

El tema adquirió relevancia por su impacto entre los católicos, quienes siguen siendo mayoría en Brasil y, según sondeos, muestran una mayor inclinación a respaldar a Lula. En contraste, los evangélicos, una de las principales bases electorales de Flávio Bolsonaro, no reconocen a la Virgen como objeto de culto.

Bolsonaro rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una campaña de “fake news” promovida por sus adversarios políticos. Lula, por su parte, alimentó el debate al afirmar públicamente que “meterse con Nossa Senhora Aparecida no es aceptable”.

Investigación por ataques a símbolos religiosos

La orden de retirar las publicaciones fue emitida inicialmente por el juez André Mendonça y posteriormente ratificada por la mayoría del tribunal electoral durante una votación virtual concluida entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Según explicó el magistrado, la decisión se limita a los contenidos que atribuyen falsamente a Flávio Bolsonaro la intención de eliminar el título de patrona de Brasil a Nossa Senhora Aparecida, al considerar que esa afirmación es “notoriamente falsa”. La medida, precisó, no restringe las críticas políticas ni las expresiones de fe.

Paralelamente, la policía brasileña abrió una investigación sobre una serie de presuntos ataques contra imágenes religiosas en distintas regiones del país. Entre los hechos bajo escrutinio se encuentran la destrucción de imágenes de santos en iglesias de Salvador y un ataque contra una representación de Nossa Senhora Aparecida en una capilla del estado de Mato Grosso.

Brasil alberga la segunda mayor población cristiana del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, lo que convierte las cuestiones religiosas en un tema especialmente sensible dentro del debate político y electoral del país.