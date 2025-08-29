Más de medio millón de personas enfrentan la hambruna en Gaza, según la OMS

La Franja de Gaza es el escenario de una de las catástrofes que ha puesto a millones de ciudadanos en riesgo de muerte, pues la guerra no ha llegado sola ya que con ella también han arribado diferentes situaciones de crisis que hoy tienen en vilo a la población.

La hambruna es una de ellas, pues, según un informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases reveló que más de medio millón de personas en Gaza enfrentan una situación de hambruna.

OMS sobre la hambruna en Gaza

Según la Organización Mundial de la Salud, esta condición se caracteriza por inanición generalizada, la escasez extrema y las muertes evitables. Así mismo, se ha registrado el aumento de las muertes relacionadas con el hambre, el rápido empeoramiento de los niveles de desnutrición aguda y la caída del consumo de alimentos.

La institución explica que la hambruna es la categoría más severa y se clasifica después de superarse tres umbrales críticos: privación extrema de alimentos, desnutrición aguda y muertes por inanición.

Las cifras han revelado que más de 640.000 personas enfrentarán niveles catastróficos de inseguridad alimentaria en la Franja de Gaza. Otros 1,14 millones de personas estarán en condiciones de emergencia, mientras que 396.000 se encuentran en situación de crisis.

“Es fundamental declarar un alto al fuego inmediato y poner fin al conflicto para permitir una respuesta humanitaria a gran escala y sin obstáculos, de manera que se puedan evitar más muertes”, señala la OMS.

Cifras sobre la hambruna en Gaza

Según la OMS, durante el mes de julio, al menos una de cada tres personas aseguraban llevar varios días seguidos sin consumir ningún tipo de alimento. Así mismo, la desnutrición infantil se ha acelerado a ritmos inimaginables ya que en este mismo mes había más de 12.000 niños y niñas en estado de desnutrición aguda.

Según el análisis de la CIF, se prevé que la cifra de niños que podrían llegar a morir para junio de 2026 se ha triplicado ya que podría pasar de 14.100 a 43.400. También, la cifra se ha triplicado en el caso de las mujeres en estado de embarazo y que se encuentran en proceso de lactancia, pues pasaron de 17.000 a 55.000 en mayo.