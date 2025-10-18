CANAL RCN
Internacional

¿Cuál es el plan de defensa que Maduro activó contra EE. UU. en toda Venezuela?

El régimen de Nicolás Maduro confirmó que activó ejercicios militares en todo el territorio nacional, sumando cuatro estados que faltaban.

Foto: AFP

AFP

octubre 18 de 2025
12:11 p. m.
En las últimas horas, Nicolás Maduro confirmó que el plan de defensa ante las amenazas de Estados Unidos se encuentra activo en toda Venezuela, tras completar ejercicios militares en los cuatro estados que faltaban.

Washington desplegó en agosto un operativo antinarcóticos con siete buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas, que Caracas considera como una amenaza para presionar un cambio de régimen.

En respuesta, Maduro ordenó ejercicios militares por estados con miles de efectivos, concentrándose en fronteras.

Hoy completamos todas las zonas de defensa integral del país, todos los estados.

El plan de defensa de Maduro contra Estados Unidos

De acuerdo con el anuncio de Maduro, las maniobras militares comenzaron en la madrugada de este sábado 18 de octubre en los estados Guárico, Cojedes, Barinas y Portuguesa.

Buena parte de los ejercicios militares de Venezuela se realizan durante horas de la madrugada. Imágenes de militares saliendo de cuarteles fueron transmitidas por el canal estatal.

También participa la policía, Protección Civil y un cuerpo castrense integrado por civiles.

Esta semana se realizaron ejercicios en la frontera con Colombia, donde se anunció el despliegue de 17.000 efectivos, así como en Amazonas, Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy .

La CIA de EE. UU. respira muy cerca de Nicolás Maduro

El despliegue naval estadounidense se anunció poco después de que Washington acusara a Maduro de encabezar carteles de droga y hasta la fecha se informó de seis embarcaciones de presuntos narcoterroristas atacadas por Estados Unidos con un saldo de al menos 27 muertos.

El presidente Donald Trump aseguró que autorizó operaciones de la CIA contra Venezuela, aunque sin precisar la fecha. También dijo que estaba considerando realizar ataques terrestres contra carteles de la droga del país caribeño.

