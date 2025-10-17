CANAL RCN
Internacional Video

Trump revela que Maduro ofreció “todos los recursos” de Venezuela para frenar la presión militar de EE. UU.

Durante una intervención ante medios, el mandatario estadounidense respondió sin rodeos a la pregunta sobre las supuestas ofertas de Maduro.

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
08:08 p. m.
En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro le ofreció “todo lo que tiene en su país”, incluidos los recursos naturales, con el objetivo de desescalar la presión militar en el Caribe y frenar las exigencias de Washington para que abandone el poder.

Venezuela despliega tropas ante nuevos ataques de EE. UU. en el Caribe
Venezuela despliega tropas ante nuevos ataques de EE. UU. en el Caribe

Según Trump, el líder venezolano incluso grabó un mensaje en inglés en el que se ofrecía como mediador, en un intento por evitar una confrontación directa con Estados Unidos.

Operaciones de la CIA en territorio venezolano

Durante una intervención ante medios, el mandatario estadounidense respondió sin rodeos a la pregunta sobre las supuestas ofertas de Maduro: “Él ha ofrecido todo. Es correcto. Tiene razón. ¿Y sabe por qué? Porque no quiere fastidiar a los Estados Unidos”.

VIDEO | La miseria que recibieron militares de la GNB en Venezuela como aguinaldo de Navidad
VIDEO | La miseria que recibieron militares de la GNB en Venezuela como aguinaldo de Navidad

Con estas palabras, Trump confirmó que el gobierno venezolano busca evitar el avance de operaciones militares que, según fuentes oficiales, ya incluyen incursiones terrestres y acciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano.

Operación antidrogas en el Caribe será revelada por Marco Rubio

En ese mismo contexto, Trump se refirió a un reciente ataque en el mar Caribe contra una embarcación que transportaba narcóticos. “Atacamos un submarino que llevaba drogas.

Estados Unidos tendría en la mira a dos personas cercanas a los hijos de Nicolás Maduro
Estados Unidos tendría en la mira a dos personas cercanas a los hijos de Nicolás Maduro

Fue construido específicamente para transportar grandes cantidades. Esto no fue un grupo inocente de personas. No conozco muchas personas que tengan submarinos”, afirmó. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio indicó que los detalles de esta operación serán revelados en las próximas horas.

