CANAL RCN
Internacional

VIDEO | La miseria que recibieron militares de la GNB en Venezuela como aguinaldo de Navidad

Un militar con 33 años de servicio en la Guardia Nacional Bolivariana reveló cuánto le dio el régimen de Maduro por bono de Navidad.

La miseria que recibieron militares de la GNB en Venezuela como aguinaldo de Navidad
Foto: AFP / Captura de video

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
02:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo episodio de indignación recorre los cuarteles venezolanos. En redes sociales se viralizó un video grabado por un militar activo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que, con voz quebrada, mostró lo que pudo comprar con su bono navideño:

Una Frescolita, un paquete de harina, dos dólares de jamón y una bolsa de pan.

Su testimonio se convirtió en el retrato más fiel del deterioro económico y moral dentro de las fuerzas armadas del país.

La reacción de Maduro tras el anuncio de operativos secretos de la CIA dentro de Venezuela
RELACIONADO

La reacción de Maduro tras el anuncio de operativos secretos de la CIA dentro de Venezuela

¿Cuánto le pagaron de aguinaldos a los militares en Venezuela?

El militar dejó en evidencia, a través de un video que se viralizó en redes sociales, la frustración de miles de uniformados que, tras décadas de servicio, recibieron en octubre (inicio de la Navidad en Venezuela) apenas $7,62, equivalentes a unos 29.580 pesos colombianos.

Una cantidad que no alcanza ni para un kilo de carne en Venezuela, donde la inflación pulveriza día a día los salarios y las pensiones.

“Vean la tristeza y el dolor que dan 33 años en las Fuerzas Armadas, en la Guardia Nacional. Señores, esto es mi aguinaldo”, dijo el militar sosteniendo los productos que pudo comprar con el bono de Navidad que se ganó en un año de trabajo.

Me da dolor, lástima. Que a alguien le llegue al corazón esto. Da tristeza 33 años en la Guardia Nacional y vean mi aguinaldo, cuando antes servía para comprar aire acondicionado, nevera, televisor y para las hallacas.

Denuncian hostigamiento y seguimiento a funcionarios de fundación de venezolanos en Bogotá
RELACIONADO

Denuncian hostigamiento y seguimiento a funcionarios de fundación de venezolanos en Bogotá

Así es como Maduro paga los aguinaldos en Venezuela

Los pensionados de la Guardia Nacional Bolivariana denunciaron que ese monto corresponde al pago del primer mes de aguinaldos, una práctica que el gobierno acostumbra a dividir en tres partes:

  • Primer mes de aguinaldo: entre el 10 y 15 de octubre
  • Segundo mes de aguinaldo: entre el 3 y 7 de noviembre
  • Tercer mes de aguinaldo: entre el 25 y 28 de noviembre

Mientras el régimen de Nicolás Maduro decretaba, como ya es costumbre, el “inicio de la Navidad” el pasado 1 de octubre, el contraste entre la propaganda y la realidad se hizo más evidente que nunca.

Economistas venezolanos explican que los aguinaldos, en lugar de aliviar la situación, terminan generando más frustración. En un país donde el salario mínimo ronda los 130 bolívares (menos de tres dólares al mes), los bonos especiales apenas representan un gesto simbólico frente a la magnitud de la crisis.

Atención | La CIA adelantará operaciones secretas dentro de Venezuela autorizadas por Donald Trump
RELACIONADO

Atención | La CIA adelantará operaciones secretas dentro de Venezuela autorizadas por Donald Trump

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Perú

Un muerto y 113 heridos en protesta masiva contra el gobierno de José Jerí en Lima

Donald Trump

Trump y Putin volverán a reunirse, esta vez en Budapest

Rusia

Ucrania se enfrenta a apagones en todo el país tras nuevos ataques de Rusia a la infraestructura energética

Otras Noticias

Emprendimiento

Así quedó el ranking de las empresas con mejor reputación en Colombia en 2025

Bancolombia, Alpina y Bavaria lideran el ranking Merco 2025 de reputación empresarial en Colombia. Conozca qué otras compañías entraron al top 10.

Karol G

Así fue el encuentro entre Valentina Castro y Karol G en el show de Victoria’s Secret 2025

Las colombianas alzaron sus alas en el famoso escenario e impactaron con su encuentro.

Memes

Argentina inundó las redes con memes para burlarse de Colombia tras ganar la semifinal del Mundial

Daniel Quintero

Daniel Quintero no podría ser candidato presidencial: advertencia de la MOE

Enfermedades

Más de 150 niños han fallecido por infecciones respiratorias en Colombia