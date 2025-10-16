VIDEO | La miseria que recibieron militares de la GNB en Venezuela como aguinaldo de Navidad

Un nuevo episodio de indignación recorre los cuarteles venezolanos. En redes sociales se viralizó un video grabado por un militar activo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que, con voz quebrada, mostró lo que pudo comprar con su bono navideño:

Una Frescolita, un paquete de harina, dos dólares de jamón y una bolsa de pan.

Su testimonio se convirtió en el retrato más fiel del deterioro económico y moral dentro de las fuerzas armadas del país.

¿Cuánto le pagaron de aguinaldos a los militares en Venezuela?

El militar dejó en evidencia, a través de un video que se viralizó en redes sociales, la frustración de miles de uniformados que, tras décadas de servicio, recibieron en octubre (inicio de la Navidad en Venezuela) apenas $7,62, equivalentes a unos 29.580 pesos colombianos.

Una cantidad que no alcanza ni para un kilo de carne en Venezuela, donde la inflación pulveriza día a día los salarios y las pensiones.

“Vean la tristeza y el dolor que dan 33 años en las Fuerzas Armadas, en la Guardia Nacional. Señores, esto es mi aguinaldo”, dijo el militar sosteniendo los productos que pudo comprar con el bono de Navidad que se ganó en un año de trabajo.

Me da dolor, lástima. Que a alguien le llegue al corazón esto. Da tristeza 33 años en la Guardia Nacional y vean mi aguinaldo, cuando antes servía para comprar aire acondicionado, nevera, televisor y para las hallacas.

Así es como Maduro paga los aguinaldos en Venezuela

Los pensionados de la Guardia Nacional Bolivariana denunciaron que ese monto corresponde al pago del primer mes de aguinaldos, una práctica que el gobierno acostumbra a dividir en tres partes:

Primer mes de aguinaldo: entre el 10 y 15 de octubre

Segundo mes de aguinaldo: entre el 3 y 7 de noviembre

Tercer mes de aguinaldo: entre el 25 y 28 de noviembre

Mientras el régimen de Nicolás Maduro decretaba, como ya es costumbre, el “inicio de la Navidad” el pasado 1 de octubre, el contraste entre la propaganda y la realidad se hizo más evidente que nunca.

Economistas venezolanos explican que los aguinaldos, en lugar de aliviar la situación, terminan generando más frustración. En un país donde el salario mínimo ronda los 130 bolívares (menos de tres dólares al mes), los bonos especiales apenas representan un gesto simbólico frente a la magnitud de la crisis.