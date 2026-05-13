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Fiscalía francesa pide siete años de cárcel para el expresidente Nicolas Sarkozy

El expresidente, que gobernó entre 2007 y 2012, enfrenta múltiples procesos judiciales desde que dejó el cargo.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

mayo 13 de 2026
12:24 p. m.
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La Fiscalía francesa solicitó este miércoles al tribunal de apelación de París condenar al expresidente Nicolas Sarkozy a siete años de prisión, al considerarlo el “instigador” de un pacto de corrupción con el régimen libio de Muamar Gadafi para financiar ilegalmente su campaña presidencial de 2007.

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Un tribunal de primera instancia ya lo había condenado en septiembre a cinco años de cárcel por asociación ilícita, tras comprobar que allegados suyos se acercaron a Libia para obtener recursos.

Aunque apeló, la justicia ordenó su ingreso en prisión, donde permaneció 20 días antes de obtener libertad condicional en noviembre. Sarkozy se convirtió entonces en el primer jefe de Estado francés en acabar tras las rejas desde la Segunda Guerra Mundial.

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Acusación por pacto con Gadafi

Según la acusación, Sarkozy —entonces ministro del Interior— habría cerrado un “acuerdo” con Gadafi para recibir financiación oculta a cambio de examinar la situación judicial de Abdulá Senussi, cuñado y mano derecha del dictador libio. La trama se habría articulado en dos reuniones secretas en 2005 entre Claude Guéant y Brice Hortefeux, colaboradores cercanos de Sarkozy, y Senussi.

La justicia francesa había condenado en rebeldía a Senussi a cadena perpetua por ordenar el atentado contra el avión DC-10 de UTA en 1989, que dejó 170 muertos, entre ellos 54 franceses. En los meses siguientes, el régimen libio transfirió cerca de 6 millones de euros a cuentas del intermediario Ziad Takieddine, presente en las reuniones clandestinas.

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Fiscalía lo señala como “instigador”

En primera instancia, Sarkozy fue condenado únicamente por asociación ilícita. Sin embargo, el fiscal Damien Brunet pidió al tribunal de apelación ampliar la condena y responsabilizarlo como el “instigador” del pacto de corrupción: “Sin Nicolas Sarkozy, todos estos encuentros y todas estas transferencias de fondos no tendrían ningún interés”, subrayó durante los alegatos finales.

El expresidente, que gobernó entre 2007 y 2012, enfrenta múltiples procesos judiciales desde que dejó el cargo y ya acumula dos condenas firmes en otros casos. En uno de ellos, debió portar una tobillera electrónica durante varios meses en 2025.

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