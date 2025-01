CNE reveló fecha de elecciones regionales en Venezuela pese a las denuncias de fraude del 28-J

La autoridad electoral de Venezuela convocó para el próximo 27 de abril a elecciones parlamentarias y regionales, en medio de las graves denuncias de fraude en los resultados del pasado 28 de julio donde el CNE aseguró que el ganador de los comicios era Nicolás Maduro.

La reelección de Maduro se dio sin la respectiva evidencia de las actas electorales que respaldan los resultados. La oposición en una estrategia implacable creó un sitio web en que publicó las boletas de todo el país que demostrarían que Edmundo González habría ganado las elecciones.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, anunció la fecha este lunes 27 de enero, al leer un comunicado en la televisión estatal - VTV.

¿Cuándo serán las elecciones regionales en Venezuela?

El CNE, acusado de favorecer al chavismo, no ha publicado aún un escrutinio detallado de las presidenciales del pasado 28 de julio, en las que proclamó a Maduro reelecto para un tercer período (2025-2031), y convocó la jornada electoral para el 27 de abril, exactamente tres meses después del anuncio.

Todos los partidos políticos que postulen candidatos en los comicios de abril, así como los propios postulados, "deben suscribir un documento comprometiéndose a respetar y a acatar todos los eventos concernientes a la elección" y "los resultados emitidos", dijo Amoroso.

El llamado de María Corina Machado para las elecciones regionales

Ya el pasado 19 de enero, Machado llamó a boicotear próximos comicios en el país caribeño.

"Las elecciones fueron el 28 de julio. Ese día el pueblo eligió (...). El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo. Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto, es desvirtuar el voto popular", dijo Machado en un video que divulgó en redes sociales.

En medio de amplia presión internacional, pues Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen su reelección, Maduro, quien asumió el poder en 2013 tras la muerte del líder socialista Hugo Chávez, se juramentó el 10 de enero.

Machado cuestionó llamados de Maduro a negociaciones con sectores de oposición para discutir condiciones electorales: "la única negociación posible con el régimen es para una transición democrática y ordenada".

El mandatario ha propuesto, además, una reforma Constitucional. No se conocen detalles del proyecto.