¿Cuántos terremotos de magnitud superior a 7 se han registrado en 2026?

Un fuerte terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, generando preocupación entre sus habitantes.

El movimiento se suma a una serie de eventos sísmicos de gran intensidad que han ocurrido en diferentes regiones del planeta durante este año.

De acuerdo con el recuento de los eventos reportados, al menos 12 sismos de magnitud superior a 7,0 se han registrado en 2026, incluidos algunos en países de América Latina.

¿Cuántos terremotos de magnitud superior a 7 han ocurrido en 2026?

El listado reúne movimientos registrados entre febrero y octubre, con magnitudes que van desde 7,1 hasta 7,8.

Estos son los 12 eventos incluidos en el recuento:

* 22 de febrero

Malasia

7,1.

* 24 de marzo

Tonga

7,5.

* 30 de marzo

Vanuatu

7,3.

*1 de abril

Indonesia

7,4.

* 20 de abril

Japón

7,4.

* 7 de junio

Filipinas

7,8.

*24 de junio

Venezuela

7,2.

*24 de junio

Venezuela

7,5.

*17 de julio

México

7,3.

*10 de agosto

Colombia

7,4.

*14 de agosto

Indonesia

7,8.

*9 de octubre

Panamá

7,6.

Entre los movimientos de mayor magnitud aparecen los registrados en Filipinas e Indonesia, ambos de 7,8.

Sin embargo, Según el Comité Internacional de Rescate (IRC), Venezuela fue el país que más víctimas mortales sufrió con más de 6.500 personas fallecidas y unas 16.000 que resultaron heridas como consecuencia de ambos movimientos.

¿Por qué se han presentado tantos terremotos fuertes en 2026?

Los terremotos se producen principalmente por el movimiento de las placas tectónicas, grandes fragmentos de la superficie terrestre que acumulan energía y pueden liberarla repentinamente.

Aunque una magnitud elevada indica un movimiento poderoso, sus consecuencias dependen también de la profundidad, la ubicación del epicentro y las condiciones de las construcciones.

El terremoto de Panamá fue registrado con magnitud 7,6 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), con una profundidad de 10 kilómetros.

Los especialistas recuerdan que no es posible predecir con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto. Por eso, conocer las rutas de evacuación y seguir las recomendaciones de las autoridades continúa siendo fundamental.