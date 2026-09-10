Sismo en Panamá: ¿Cómo usar el seguro gratuito para turistas?

Esta póliza, financiada por el Estado panameño, ofrece respaldo médico y asistencia internacional gratuita para garantizar la seguridad de los visitantes extranjeros ante emergencias durante su estadía.

¿Qué es el Seguro al Turista en Panamá y cómo se activa?

Panamá ha reafirmado su compromiso con los visitantes internacionales a través del lanzamiento del Seguro al Turista. Tras el fuerte sismo que generó preocupación entre residentes y viajeros, esta iniciativa cobra vital importancia. Se trata de una póliza gratuita que es financiada en su totalidad por el Estado panameño, a través de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Para la tranquilidad de los viajeros colombianos y de otras nacionalidades, este respaldo médico se activa de manera automática en el momento en que el pasaporte recibe el sello de migración. Este procedimiento no requiere de ningún trámite administrativo previo ni representa costos adicionales para el visitante que sea elegible. Es importante destacar que la cobertura de protección se extiende durante los primeros 10 días de la estadía en el país centroamericano.

Coberturas médicas y asistencias clave tras el sismo en Panamá

Conocer los servicios de asistencia disponibles puede resultar de gran utilidad para quienes necesitan atención en medio de una situación impredecible, como un movimiento telúrico. Esta iniciativa ofrece una amplia gama de beneficios, con montos de cobertura que pueden alcanzar hasta los USD 50.000, dependiendo del tipo de asistencia que el turista haya utilizado.

Entre los principales beneficios contemplados por la póliza de salud se encuentran:

Se incluye atención médica y hospitalaria por accidentes o enfermedades no preexistentes.

Se cubren los gastos médicos y la hospitalización por lesiones derivadas de accidentes o enfermedades contraídas en Panamá.

El programa ofrece atención odontológica de emergencia, además de los medicamentos necesarios.

Se garantizan las evacuaciones y los traslados médicos pertinentes.

Se incluye el servicio de repatriación internacional en caso de ser requerido.

Se brinda asistencia legal y administrativa ante eventuales casos de accidente, robo o pérdida de documentos de identidad.

Existe una cobertura económica específica por muerte accidental.

Cabe destacar que, frente a las recientes emergencias, la cobertura de cualquier evento médico directamente relacionado con el sismo dependerá de los términos, las exclusiones y las condiciones aplicables a la póliza.

Requisitos para acceder a la póliza gratuita para viajeros

Para poder beneficiarse de este innovador programa, la normativa estipula una serie de criterios de elegibilidad. La cobertura está dirigida exclusivamente a turistas extranjeros y a ciudadanos panameños residentes en el exterior. Un requisito indispensable es que las personas ingresen legalmente al territorio nacional por vía aérea, a través de los diversos aeropuertos que participan en la medida.

Además, el rango estipulado contempla a personas de hasta 86 años de edad, de acuerdo con las condiciones establecidas, protegiendo así a una amplia demografía de visitantes. Todos los turistas elegibles acceden a la misma póliza, dado que la cobertura es válida en todo el territorio panameño y no cuenta con planes diferenciados.

Líneas de atención y cómo solicitar ayuda en caso de emergencia

Ante cualquier requerimiento de orientación rápida o atención médica urgente durante el viaje, el país cuenta con un Centro de Asistencia al Turista habilitado. Este centro de apoyo se encuentra disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender cualquier contingencia. Asimismo, destaca por brindar una atención multilingüe y accesible en español, inglés, portugués y francés.

Los canales de contacto oficiales habilitados son los siguientes:

El número de atención directa mediante la aplicación WhatsApp es el +1 305 722 5824.

Para requerir asistencia mediante llamada telefónica convencional, está disponible el número +507 840 4585.

También se pueden enviar solicitudes detalladas a través del correo electrónico seguroalturista@iseguros.com.

El rol de PROMTUR y la visión de un turismo seguro

Esta estrategia integral de protección al viajero forma parte de los esfuerzos institucionales por destacar a Panamá en la región. El Fondo de Promoción Turística de Panamá (PROMTUR) es la organización encargada de gestionar la promoción y comercialización internacional del destino para todos los segmentos de turismo. En un trabajo colaborativo con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y el sector privado, buscan posicionar al país como un destino auténtico y deseable, incrementando paralelamente el aporte económico de la industria.