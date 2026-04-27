Más de 90.000 presos en Cuba sufren desnutrición severa, revela ONG Prisoners Defenders

Más de 90.000 presos en Cuba, equivalentes al 1 % de la población del país, estarían expuestos a daños irreversibles por desnutrición forzada, según un informe publicado por la ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid.

La organización documentó que las raciones alimentarias diarias en las prisiones aportan apenas entre 250 y 353 kilocalorías, cuando un adulto requiere alrededor de 2.553.

Javier Larrondo, director de la ONG, advirtió que esta situación, mantenida durante meses o años, puede derivar en una “desnutrición energético-proteica severa”.

Condiciones insalubres y ausencia de atención médica

El informe, basado en fotografías, testimonios directos y material empírico recibido desde distintas prisiones, describe un “patrón reiterado” de raciones insuficientes, condiciones sanitarias degradantes, infestaciones de chinches en colchones y maderas, y ausencia de atención médica adecuada.

La ONG subraya que estas condiciones constituyen un riesgo masivo para la población carcelaria y podrían configurarse como trato cruel, inhumano o degradante.

Exposición masiva a violaciones de derechos humanos

Prisoners Defenders recuerda que, de confirmarse la representatividad de las pruebas recogidas, se trataría de una exposición generalizada de decenas de miles de personas privadas de libertad a hambre, insalubridad extrema y falta de asistencia médica.

“Si las condiciones documentadas son representativas de un patrón más amplio, hablamos de una exposición masiva a condiciones que, en términos materiales, pueden constituir trato cruel, inhumano o degradante”, concluye el informe.