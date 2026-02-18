CANAL RCN
Murió la mente maestra de una reconocida y exitosa serie: la hallaron sin vida en medio de las grabaciones

Las autoridades están analizando elementos claves para esclarecer lo ocurrido.

Foto: Freepik.

febrero 18 de 2026
09:31 a. m.
En el entorno de la televisión y el cine hay un profundo luto debido a que una reconocida productora fue hallada sin vida en un hotel de Atenas, Grecia.

Dana Eden, la israelí que fue la mente maestra detrás de Teherán, la importante serie que se estrenó en junio de 2020, había llegado a la capital griega para monitorear los rodajes de la cuarta temporada.

Sin embargo, el pasado 15 de febrero de 2026 dejó de responder los mensajes y, cuando su hermano ingresó a la habitación del hotel, se percató de que la productora Dana Eden no tenía signos vitales.

El Seret Film Festival confirmó la muerte de Dana Eden, la reconocida productora de la serie Teherán

A través de un sentido comunicado, el Seret Film Festival expresó sus condolencias tras la muerte de la productora Dana Eden y destacó su legado y trayectoria.

"Es con gran tristeza que marcamos el repentino fallecimiento de la productora Dana Eden, quien murió inesperadamente en Atenas, Grecia, a la edad de 52 años, mientras trabajaba en la cuarta temporada de la exitosa serie Teherán", se comenzó precisando.

"Dana fue una visionaria en la televisión, mejor conocida como cocreadora y productora ejecutiva del drama de espionaje ganador del Emmy, Teherán, ayudando a llevar la narración israelí al público de todo el mundo. Su trabajo abrió las puertas a la televisión de Israel en el escenario internacional y mostró producciones audaces que cruzan los límites. Su creatividad, liderazgo y dedicación a la narración global dejan un legado duradero. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y colegas durante este momento difícil", se añadió.

¿Cuál habría sido la causa de la muerte de Dana Eden, la reconocida productora de la serie Teherán?

Tras la confirmación de la muerte de Dana Eden, las autoridades solicitaron una autopsia y los resultados aún no se han revelado.

Además, la Policía de Grecia también se encuentra analizando las cámaras de seguridad del hotel para terminar de esclarecer lo ocurrido.

En medio de esa coyuntura, la hipótesis que se está manejando es que, al parecer, no habría manos criminales detrás de este deceso que tiene en shock a la televisión y el cine.

 

