Shock mundial: esta fue la foto que publicó la presentadora Débora Estrella instantes antes del accidente aéreo

El mundo de la televisión se encuentra de luto debido a que una de las presentadoras más reconocidas e importantes de México falleció el pasado 20 de septiembre de 2025.

Débora Estrella, que era oriunda de Monterrey, tenía 43 años y trabajó en TV Azteca, Milenio Televisión, Telediario Matutino y Telediario Guadalajara, murió en un trágico accidente aéreo mientras que se encontraba en una avioneta.

De acuerdo con lo que se ha conocido, la presentadora estaba sobrevolando junto al piloto Bryan Leonardo Ballesteros y, de un momento a otro, la avioneta perdió altura y cayó.

El accidente ocurrió cerca del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García, Nuevo León. Además, el piloto también falleció tras el inesperado accidente.

Justo antes de lo ocurrido, Débora Estrella, la destacada conductora de televisión, les permitió saber a sus internautas y seres queridos que se iba a subir a una avioneta. ¿Cuál fue su publicación? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la foto que posteó Débora Estrella, la reconocida presentadora de México, antes del accidente en el que murió

En el último tiempo, Débora Estrella, una de las presentadoras más icónicas de México, había demostrado que tenía un gesto especial por las avionetas.

De hecho, ya había volado en ocasiones anteriores y, según se ha revelado, uno de sus sueños era aprender a pilotear.

Por lo tanto, minutos antes de subirse a la avioneta, subió una foto desde la pista del Aeropuerto Internacional del Norte y escribió '¿adivinen qué?', dando a entender que volvería a sobrevolar.

Esta historia de Instagram estuvo acompañada de la canción 'Flying Away' (volando lejos), de Sheppard.

Este fue el mensaje de luto de Telediario tras la muerte de Débora Estrella, la reconocida presentadora de televisión de México

Luego de que las autoridades confirmaron la muerte de Débora Estella, Telediario, uno de los informativos en los que ella trabajó, escribió un sentido mensaje de condolencias.

"En Multimedios estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera Débora Estrella, de 43 años, y que conducía el TD matutino en Monterrey, desde 2018", comenzaron expresando.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz, compañera", concluyeron.