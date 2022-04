“Mis papás merecen la verdad”, conductor de Debanhi reveló un supuesto último audio de la víctima

El conductor de aplicación, Juan David Cuellar, decidió relatar su versión de los hechos, en medio de los señalamientos, especialmente por parte del padre de la víctima que apareció muerta el pasado 22 de abril en el Estado de Nuevo León. Según especulaciones, el conductor se habría aprovechado supuestamente del estado de alicoramiento de la joven y la habría acosado, Por su parte, Cuellar se defendió y negó rotundamente las acusaciones sobre un posible abuso.

Versión relatada por el conductor de Debanhi

Cuellar afirmó en medio de una entrevista al medio mexicano INFO7, que las amigas de Debanhi lo contactaron por una aplicación de servicio de transporte público, y él las llevó hacia su destino en el sector las Quintas esa noche, en el transcurso del recorrido una de las amigas guarda su número para que él pasara a recogerlas al terminar la fiesta. Horas más tarde lo contactan por mensaje y a los 15 minutos el conductor arriba pero únicamente se sube al vehículo Debanhi.

“Al momento de iniciar el recorrido pasan las amigas en otro carro con unos chavos”, afirmó Cuellar. Y relató que la mujer de 18 años se subió en la parte trasera del vehículo, sin embargo, ella decidió pasarse al asiento del frente para cargar su celular. Al respecto el implicado aseguró: “su comportamiento era muy extraño, como enojada, y no me quiso dar su dirección”. Ante la negativa de la joven, el conductor le habla por mensaje a sus amigas para obtener la dirección de destino.

“Ella me dice que me detenga, y me dice que la deje ahí, yo le dije que no podía porque era un monte, le ofrecí dejarla donde la había recogido inicialmente”, de acuerdo con su versión, al llegar al punto donde la recogió, Debanhi decide no bajarse ahí y le solicita ir a otra fiesta que quedaba cerca, sin embargo, “al llegar se hace la enojada y me dice que tampoco se va a quedar ahí” comenta Cuellar.

El conductor insiste en llevarla a su casa y ella le confirma la dirección, pero en el camino ella le pide de nuevo que detenga el carro, específicamente en el punto donde se tomó la última fotografía y él decide avisar por mensaje a las amigas lo que estaba ocurriendo y envía la imagen de Debanhi a un costado de la carretera. Unos minutos más tarde Cuellar decide marcharse.

Últimas declaraciones de Debnahi, según el testimonio

De acuerdo con la declaración, la occisa no especifica la razón por la que las amigas no la habían llevado, sin embargo, entre llanto sostenía que ellas se habían “portado muy mal” y “eran malas amigas porque no la llevaron”.

Con respecto al último audio que reveló en medio de la entrevista, el hombre asegura que en el camino él decide contactar a un compañero para comentarle la situación con Debanhi y graba una nota de voz, donde se escucha aparentemente la voz de la mujer.

“Mis papás merecen la verdad, la verdad… ¿Cuál verdad? ¿Merecen la verdad?”, se logra percibir en el audio con la voz del conductor y de la joven.

Aunque Cuellar aseguró que no logró tener más detalles sobre lo que nombraba Debanhi, relató que no prestó mucha atención porque “ella decía incoherencias, yo no la conocía y me hablaba de- cosas de los dos”.

Además, Juan David recalcó su colaboración con la Fiscalia, que ya ha realizado allanamiento a su casa y a las pertenencias personales del conductor.