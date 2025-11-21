CANAL RCN
Defensa de Jair Bolsonaro pide cumplir condena en prisión domiciliaria por motivos de salud

El caso se inscribe en un contexto en el que otros exmandatarios brasileños han recibido beneficios similares.

Bolsonaro interrogatorios
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

noviembre 21 de 2025
02:48 p. m.
La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por conspirar para impedir la posesión de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, solicitó este viernes a la Corte Suprema que se le permita cumplir la sentencia en prisión domiciliaria por razones médicas.

Bolsonaro, de 70 años, permanece actualmente bajo arresto en su residencia y sus abogados argumentan que trasladarlo al complejo penitenciario de Papuda, en Brasilia, representaría un riesgo para su vida.

En el documento presentado, la defensa señala que el exmandatario ha acudido tres veces al hospital desde que se decretó su detención: dos para exámenes y una por una emergencia médica.

Defensa alega deterioro grave en la salud de Bolsonaro

El líder ultraderechista enfrenta complicaciones derivadas de la puñalada en el abdomen que sufrió en 2018 durante la campaña presidencial, además de un reciente diagnóstico de cáncer de piel, por el cual ya fue sometido a procedimientos médicos.

“La salud de Bolsonaro se encuentra gravemente debilitada”, subrayaron sus abogados, quienes pidieron mantener la medida “con carácter humanitario”.

Supremo decidirá la próxima semana si Bolsonaro sigue en arresto domiciliario

La acusación contra Bolsonaro fue ratificada en septiembre, cuando se le halló culpable de conspirar para impedir la asunción de Lula tras perder las elecciones de 2022.

La primera sala del Supremo rechazó la semana pasada, de forma unánime, un recurso de la defensa que alegaba “profundas injusticias” y pedía reducir la pena. El juez Alexandre de Moraes sostuvo que la sentencia consideró todos los factores, incluida la edad del expresidente como atenuante.

El caso se inscribe en un contexto en el que otros exmandatarios brasileños han recibido beneficios similares: en mayo pasado, Fernando Collor de Mello obtuvo prisión domiciliaria para cumplir una condena de ocho años por corrupción.

La decisión sobre Bolsonaro podría conocerse la próxima semana, cuando el Supremo defina si mantiene el arresto domiciliario o ordena su traslado a prisión.

