Joven colombiano se fue por una oferta de unirse a las tropas rusas y desapareció

Son varios los colombianos atraídos por ofertas en redes sociales que aparentan ser grandes oportunidades, pero la realidad es distinta.

octubre 16 de 2025
09:18 a. m.
Un joven de Riohacha (La Guajira) se encuentra desaparecido después de haber viajado a Rusia en enero para unirse al Ejército. Lo contactaron por redes sociales.

La familia del joven lleva más de un mes sin tener noticias sobre su paradero. La situación se ha vuelto aún más alarmante después de que algunos de sus compañeros informaran que posiblemente habría fallecido en combate.

Familia lleva más de un mes sin saber nada

El caso ha encendido las alarmas sobre los peligros de las ofertas de reclutamiento en línea que prometen beneficios económicos a cambio de servicio militar en zonas de conflicto. La familia del joven desaparecido hizo un llamado urgente a las autoridades para obtener ayuda en la localización de su ser querido.

Hace un par de meses, el excongresista y expresidente de Icetex, Mauricio Toro, reveló que más de 180 colombianos habrían sido llevados para combatir contra Ucrania.

Más de 180 colombianos han ido a combatir en la guerra

Tal y como el caso del joven desaparecido, Toro explicó que los reclutadores entablan conversaciones por redes sociales y ofrecen grandes promesas. Sin embargo, el resultado sería dejar a los colombianos como carne de cañón.

“Todo empieza en redes sociales, incluso en TikTok, donde muestran videos vendiendo lo bueno de la operación: uniformes de dotación, supuestos bonos y hasta camarería. Con esto convencen a exmilitares y personas que no tienen empleo de que afuera hay una gran oportunidad”, explicó el excongresista.

Toro enfatizó que en estas propuestas prometen pagos de tres a cinco mil dólares mensuales, cifras que en Colombia son bastantes lejanas: “Cuando llegan, la historia cambia, Hay colombianos que llevan 60 días en el frente sin recibir un solo peso. Otros cuentan que los dejan abandonados, heridos, sin atención médica y sin respaldo, mientras los soldados locales son priorizados”.

