Hallan el cuerpo sin vida de un policía desaparecido tirado en el río La Vieja: ¿qué se sabe?

En el Valle del Cauca, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del subintendente de la Policía Nacional, Gustavo Adolfo Garcés Benítez, quien había sido reportado como desaparecido en el municipio de Cartago.

Desde hacía varios días no se tenía información sobre su paradero, hasta que su cadáver fue encontrado en las aguas del río La Vieja.

¿Qué se sabe del policía hallado sin vida en el río La Vieja?

De acuerdo con los reportes preliminares, el subintendente había estado compartiendo con varias personas en un establecimiento de comercio la noche del domingo 12 de octubre.

Según el testimonio de quienes lo vieron por última vez, tras salir del lugar se perdió todo rastro de él, sin que nadie pudiera precisar hacia dónde se dirigía o con quién.

A partir de ese momento, las autoridades emprendieron una búsqueda intensa para intentar dar con su ubicación. Uniformados, organismos de rescate y allegados se unieron a la labor, mientras pasaban las horas sin resultados.

Finalmente, en la tarde del martes, la Policía confirmó que el cuerpo del uniformado fue hallado en aguas del río La Vieja, en jurisdicción de Cartago.

La escena fue atendida por las autoridades judiciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y trasladaron los restos para los respectivos análisis forenses.

Hasta el momento no se han precisado las causas exactas de su muerte, pero los investigadores no descartan la posibilidad de que haya sido víctima de un ataque o de un homicidio

¿Qué ha dicho la Policía sobre el funcionario desaparecido en Cartago?

El comunicado oficial de la Policía Nacional señaló que “el funcionario habría estado compartiendo en un establecimiento abierto al público desde donde posteriormente salió con rumbo desconocido”.

Asimismo, la institución informó que se dispuso un equipo interdisciplinario para brindar apoyo psicológico y acompañamiento institucional a sus seres queridos, mientras un grupo especializado de investigación trabaja para esclarecer las circunstancias que rodean su fallecimiento.

El subintendente llevaba 19 años en la Policía Nacional y se desempeñaba en el área de tecnología en el municipio de Cartago. Según los registros, la última vez que se conoció su ubicación fue el pasado domingo, antes de que desapareciera.

Por ahora, las autoridades concentran sus esfuerzos en determinar si la muerte del uniformado estaría relacionada con sus funciones dentro de la institución o si se trató de un hecho aislado.