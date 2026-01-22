Estados Unidos buscaría dar un golpe contundente en un país de Latinoamérica: no es Venezuela

La madrugada del sábado 3 de enero parecía ser una cualquiera en Venezuela. Sin embargo, el cielo oscuro se vio marcado por la llegada de aviones estadounidenses, los cuales bombardearon puntos estratégicos.

En ese momento, no se entendía con claridad qué estaba pasando. Se sospechó que era la segunda fase del despliegue militar, pero horas después el presidente Donald Trump dio la respuesta, la cual fue inesperada.

¿Qué ha pasado en Venezuela tras la caída de Maduro?

Resulta que las tropas irrumpieron para arrestar a Nicolás Maduro, el líder del régimen, y su esposa Cilia Flores. Ambos no estaban en Miraflores, sino en una base militar.

Además, Trump reveló la primera imagen de Maduro tras el arresto. Estaba a bordo del USS Iwo Jima y vestía una sudadera gris. La fotografía le dio la vuelta al mundo, siendo un momento histórico.

Es importante recordar que Maduro estaba en el poder desde 2013, tras la muerte de Hugo Chávez. Durante su mandato, se acrecentó la crisis que desembocó en el éxodo por todo el mundo y caída económica incomparable. Incluso, se le señaló de fraude electoral en la contienda de 2024.

El otro presunto objetivo de EE. UU.: Cuba

Para muchos, la captura significó el comienzo del fin del régimen. Estados Unidos ha dialogado con la presidenta interina Delcy Rodríguez en lo que será la transición.

Hace pocas horas, The Wall Street Journal dio a conocer una preocupante información. Al parecer, Estados Unidos quisiera dar otro golpe similar antes de que acabe este año en Cuba.

Según expuso el medio, los aportes de Venezuela a Cuba irían a la baja tras la captura, lo cual afectaría en gran medida las finanzas de la isla y, por ende, la crisis sería inminente.

A pesar de no haber un plan concreto, la idea no se descarta, aunque podría ser más pacífica de lo que ha sido con Venezuela. Básicamente, la caída de Maduro sería una advertencia para que Cuba y Miguel Díaz - Canel se preparen.