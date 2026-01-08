Lo que se sabe sobre Renee Nicole Good, la mujer asesinada por agente del ICE en Mineápolis

Un agente de la policía federal de inmigración (ICE) mató a tiros a una mujer durante un operativo en la ciudad de Mineápolis, en el estado de Minnesota, luego de que, según las autoridades federales, la mujer intentara atropellar a varios agentes con su vehículo.

De acuerdo con el comunicado oficial, “un agente del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad de la población, disparó en defensa propia”. La mujer fue alcanzada por los disparos y murió en el lugar. El DHS sostuvo que la mujer “convirtió su vehículo en un arma” con la intención de matar a los agentes.

Video del operativo y versiones contrapuestas

En un video que circula en redes sociales, se observa a agentes del ICE acercándose a un vehículo en movimiento. En las imágenes, el automóvil se aleja mientras se escuchan disparos y, posteriormente, choca contra otro vehículo estacionado. Medios locales identificaron a la mujer fallecida como Renee Nicole Good, de 37 años.

Imágenes posteriores del incidente muestran a un agente del ICE enmascarado intentando abrir la puerta del vehículo antes de que otro agente disparara tres veces de frente contra la SUV Honda Pilot. El vehículo perdió el control y se estrelló, mientras testigos gritaban contra los agentes federales.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, cuestionó duramente la versión de la policía migratoria. Calificó de “tonterías” las explicaciones oficiales y afirmó: “Temíamos este momento desde que el ICE llegó a la ciudad”. Además, lanzó un mensaje directo a los agentes federales: “¡Lárguense de Mineápolis!”.

Trump habla de defensa propia y Walz denuncia propaganda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el tiroteo parecía haber sido en “defensa propia”. En una publicación en Truth Social, sostuvo que la mujer estaba “muy alterada”, que se resistió y que “atropelló de forma violenta, intencionada y viciosa” a un agente del ICE, quien “al parecer le disparó en defensa propia”.

En contraste, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó la respuesta del Gobierno como “propaganda”. En un mensaje publicado en la red social X, aseguró: “He visto el video. No crean en esta máquina de propaganda”. Walz indicó que el estado garantizará “una investigación completa, justa y expedita” para establecer responsabilidades y pidió a la población mantener la calma.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, también se refirió al caso y afirmó que “cualquier pérdida de vida es una tragedia”, aunque reiteró que el incidente constituye “terrorismo interno”. Según Noem, la víctima había estado “acosando y obstaculizando el trabajo” del ICE durante toda la jornada.

Protestas en Mineápolis y despliegue de agentes

Tras la muerte de la mujer, Mineápolis se preparó para nuevas manifestaciones contra el ICE. Miles de personas salieron a las calles con carteles, mientras se registraron enfrentamientos entre manifestantes y autoridades, con uso de gas pimienta y lacrimógeno. Al menos un manifestante fue detenido.

El incidente ocurrió en el contexto de protestas contra las redadas migratorias ordenadas por el gobierno de Trump. Según autoridades estadounidenses, hasta 2.000 agentes fueron desplegados en Mineápolis y sus alrededores para realizar operativos de detención y deportación de migrantes indocumentados, una política que ha generado fuertes críticas y movilizaciones en varias ciudades del país.

Good, descrita por su familia como madre, poeta y amante del cine, “probablemente estaba aterrada” al momento del incidente, según declaró su madre, Donna Ganger, al Minnesota Star Tribune. Mientras continúan las protestas y el debate político, las autoridades estatales prometieron una investigación para esclarecer lo ocurrido durante el operativo del ICE.