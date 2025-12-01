CANAL RCN
Internacional

Desmantelan red que usaba drones caseros para traficar droga entre Marruecos y España

Los drones, fabricados por la propia organización con componentes procedentes de Asia, tenían una autonomía de más de 200 kilómetros y una capacidad de carga muy superior a los modelos comerciales.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
10:52 a. m.
La Guardia Civil de España anunció el desmantelamiento de una red criminal que utilizaba drones artesanales de largo alcance para transportar hachís desde Marruecos hasta la provincia de Cádiz.

Desmantelan red de droga entre España y Marruecos

La operación, desarrollada en coordinación con la Gendarmería Real de Marruecos, culminó con la detención de nueve personas y la incautación de varios equipos tecnológicos y grandes cantidades de droga.

Según el comunicado oficial, los drones, fabricados por la propia organización con componentes procedentes de Asia, tenían una autonomía de más de 200 kilómetros y una capacidad de carga muy superior a los modelos comerciales.

Estas aeronaves partían desde el sur de España hacia Marruecos, donde recogían la droga para luego soltarla sobre zonas rurales de Vejer de la Frontera y Tarifa.

Para facilitar la recuperación de los paquetes durante la noche, los narcotraficantes equipaban la carga con marcadores fluorescentes y dispositivos de geolocalización por radiofrecuencia.

La red llegó a operar casi todas las noches, lanzando hasta diez drones simultáneamente y transportando alrededor de 200 kilos de hachís por jornada.

Durante los registros realizados, la Guardia Civil confiscó ocho drones operativos y otros diez en proceso de construcción, además de más de 150 kilos de hachís y 320.000 euros (unos 370.000 dólares) en efectivo.

La operación fue posible gracias a la detección de múltiples vuelos no identificados sobre el Estrecho de Gibraltar, una zona donde solo 14 kilómetros separan el norte de Marruecos del sur de España, facilitando el tráfico ilícito entre ambos países.

España sigue siendo una de las principales puertas de entrada de hachís a Europa debido a su cercanía con Marruecos, uno de los mayores productores mundiales de esta droga.

El año pasado, las autoridades españolas ya habían desarticulado otra red que utilizaba drones fabricados en Ucrania para el mismo fin.

