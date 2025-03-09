CANAL RCN
Internacional

Destructor lanzamisiles de la Marina de EE.UU. fue visto en Panamá: ¿Por qué está allí?

La presencia de un destructor lanzamisiles de la Marina de EE.UU. en Panamá generó interrogantes. ¿Por qué está ahí?

Foto: captura pantalla @VPITV

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
03:45 p. m.
Una notable presencia naval llamó la atención en las aguas panameñas. El USS Sampson, un imponente destructor lanzamisiles de la Marina de EE.UU., fue visto en un muelle en la pintoresca Calzada de Amador, en Ciudad de Panamá.

Su llegada ha generado interrogantes sobre la razón de su permanencia en esta zona estratégica. Según fuentes oficiales de la embajada estadounidense, la visita forma parte de las operaciones habituales del Comando Sur de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, centradas en intercambios de seguridad, reabastecimiento y provisiones.

¿Qué hace el destructor lanzamisiles de la marina de EE.UU. en Panamá?

El navío, que se suma a un despliegue más amplio de buques estadounidenses en la región, tiene como misión principal apoyar la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, su presencia coincide con un contexto de alta tensión. Un memorando reciente del secretario de Defensa, Pete Hegseth, solicitaba opciones militares para garantizar el acceso irrestricto de Estados Unidos al Canal de Panamá, lo que ha puesto en el foco la estratégica posición del país y la importancia de sus vías navegables.

Presencia de destructor lanzamisiles de la Marina de EE.UU en territorio panameño

La llegada del USS Sampson se enmarca en un despliegue significativo que incluye varios buques de superficie, un submarino nuclear y miles de infantes de marina, con el declarado objetivo de combatir el crimen organizado.

Pese a que la Autoridad del Canal de Panamá ha confirmado que no tiene programado su paso por las esclusas, la presencia del destructor lanzamisiles de la Marina de EE.UU. ha reavivado el debate sobre la seguridad y el control de las rutas marítimas en el continente.

El ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, ha manifestado que su país se mantiene neutral en cualquier posible conflicto y ha abogado por una solución diplomática.

Sin embargo, la presencia de esta embarcación militar, un destructor lanzamisiles de la Marina de EE.UU., resalta el papel de Panamá como punto clave para el Comando Sur, al tiempo que sus operaciones buscan fortalecer la seguridad regional.

