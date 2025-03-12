“Vaciaron sus instituciones mentales en nuestro país”: Trump volvió a referirse a su llamada con Maduro

Una vez más, Donald Trump se refirió a su reciente conversación telefónica con Nicolás Maduro y a la presión ejercida desde su mandato para lograr la salida del régimen de Venezuela.

Al ser consultada por medios estadounidenses sobre las acciones militares en las costas de Venezuela, el presidente Trump aseguró que “no es una campaña de presión, va mucho más allá”.

Comentó que la conversación había tardado apenas un par de minutos y que habrá que esperar “qué pasa con eso”.

Trump arremetió nuevamente contra Venezuela

Además, Trump dijo que de Venezuela no solo envían drogas a Estados Unidos, sino “asesinos, homicidas, narcotraficantes del más alto nivel, pandilleros y gente de sus instituciones mentales”.

Vaciaron sus instituciones mentales en nuestro país. Y lo mismo hicieron otros países, porque teníamos gente estúpida dirigiendo este país, gente realmente estúpida.

El mandatario culpó a la administración pasada, calificando de “estúpidos” y “malas personas” a los funcionarios del gobierno Biden.

No se puede hacer trampa en las elecciones como lo hicieron ellos y ser estúpido.

Trump defiende los bombardeos y sostiene que hará incursiones terrestres

Sobre la polémica por el bombardeo en el Caribe sucedido en septiembre, en el que presuntamente se habría dado la orden de atacar a los sobrevivientes de una lancha, Trump reiteró que “es una guerra” y que las víctimas “estaban matando a miles de personas”.

Insistió en lo que ha calificado como un drama para las familias estadounidenses por el consumo de drogas, y afirmó que unas 300.000 personas mueren al año por esta causa.

Creo que descubrirán que hay mucha receptividad aquí para hacer exactamente lo que ellos hacen: desmantelar esos barcos.

Finalmente, Trump volvió a amenazar con las incursiones terrestres para desmantelar organizaciones y laboratorios en donde se produce la cocaína.

