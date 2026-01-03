CANAL RCN
Internacional Video

Diosdado Cabello apareció fuertemente custodiado y con chaleco antibalas tras la captura de Maduro

El numero dos del régimen en Venezuela reapareció y confirmó un despliegue de defensa en el país.

Noticias RCN

enero 03 de 2026
06:50 a. m.
Durante la madrugada de este 3 de enero, poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmara la captura de Nicolás Maduro y su extracción de Venezuela junto a su esposa, Cilia Flores, Diosdado Cabello, ministro del Interior y número dos del régimen, reapareció públicamente.

Sobre las 5:30 de la mañana, Diosdado Cabello, hizo un llamado a la calma:

Que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo.

Diosdado Cabello reapareció fuertemente custodiado tras la captura de Maduro

Con una camisa gris plomo, un pantalón oscuro, un casco de campaña y un chaleco antibalas, reapareció Diosdado Cabello.

Uno de los principales actores del régimen en Venezuela se encontraba altamente custodiado por al menos 30 funcionarios, eso permiten ver las imágenes transmitidas por la televisión estatal VTV.

Se desconoce el lugar desde el que fue grabado, pero el video permite ver que se encuentra en un espacio abierto.

Diosdado Cabello advirtió que se mantendrán firmes

Bajo la consigna de "venceremos", luego de los bombardeos de Estados Unidos, Cabello llamó a mantenerse firmes en el poder.

No es la primera lucha, no es la primera batalla que contra este pueblo (….) Al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!".

“Venezuela sabe que han sido agredidos, nuestro pueblo sabe qué tiene que hacer, tenemos 28 semanas que concretaron un ataque contra un pueblo que dormía, cobardemente”, dijo Cabello.

