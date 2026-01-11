Protestas en Irán: defensoras denuncian que el régimen está perpetrando una masacre

Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que el régimen de irán está perpetrando una masacre contra los manifestantes en medio de un bloqueo telefónico y de internet que vive el país desde hace días. Contabilizan cerca de 500 muertos, pero la cifra podría superar los mil.

Mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar impactado por los reportes de violencia, la administración Trump estaría considerando opciones militares en ese país, según medios de comunicación.

Estas protestas han logrado extenderse a 25 de las 31 provincias de Irán, según recuentos hechos por portavoces internacionales. Pese a que también se han reportado bloqueos al sistema de internet, algunas imágenes ya se han tomado las redes sociales en la que millones de internautas han manifestado su preocupación por la situación.

Policía muere en disturbios en Teherán

Un policía iraní fue apuñalado mortalmente durante disturbios cerca de Teherán, anunció el jueves la agencia Fars, en el duodécimo día de un importante movimiento de protesta contra el aumento de los precios.

Se trata de Shahin Dehghan, un policía del condado de Malard, al oeste de Teherán, que murió "pocas horas después de ser apuñalado, mientras participaba en los esfuerzos para controlar los disturbios" en ese sector, indicó la agencia. Añadió que se ha abierto una investigación para identificar a los autores del ataque.

Las manifestaciones se han desatado principalmente en contra del aumento en los precios y el colapso del rial que también desencadenó una ola de reacciones en otras ciudades. Según recuentos hechos por AFP, estos enfrentamientos han dejado decenas de muertos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad.

Contundencia de las protestas en Irán

Cabe aclarar que estos son uno de los movimientos de protesta más contundentes en la república islámica desde mediados del 2022 y 2023 que provocaron la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, quien habría sido arrestada por supuestamente violar el estricto código de vestimenta impuesto para las mujeres.

Pese a que estas manifestaciones no han alcanzado la magnitud de dichos eventos, mencionados anteriormente, estas suponen un importante desafío para los gobernantes de Irán, pues dichas protestas se presentan en un contexto de crisis económica aguda tras la guerra de 12 días con Israel, a mediados del 2025.