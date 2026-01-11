Muere uno de los presos políticos antes de ser excarcelado por el Gobierno de Venezuela ¿De quién se trata?

La muerte de un exfuncionario de Policía bajo custodia estatal reavivó el fin de semana el debate sobre los presos políticos en Venezuela: Edison José Torres Fernández, de 52 años, falleció el sábado (10 de enero), días después de que el gobierno anunciara la liberación de un grupo importante de personas detenidas. En concreto ocurrió “62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones”, según denunció el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

De acuerdo con el Ministerio Público, Torres Fernández presentó “una descompensación súbita de salud”, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial. La institución detalló que el detenido ingresó “con signos vitales y siendo atendido oportunamente por personal médico”, pero que posteriormente “sufrió un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco, que ocasionó su fallecimiento” en el hospital Dr. Domingo Luciani, de Caracas.

Organizaciones defensoras de las personas detenidas por el regimen culpan al Gobierno venezolano:

El Clipp identificó a Torres Fernández como funcionario de la Policía del estado Portuguesa, a unos 400 kilómetros de la capital, con más de dos décadas de servicio. La organización precisó que “fue detenido el 9 de diciembre de 2025 por compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado” y que “se le imputaron delitos de traición a la patria y asociación para delinquir”.

Su deceso se produce en medio de un proceso de excarcelaciones que avanza lentamente. El jueves, Venezuela anunció la liberación de un “número importante” de detenidos, incluidos extranjeros, medida que el gobierno interino de Delcy Rodríguez defendió como un gesto de “convivencia pacífica”.

No obstante, el comité sostuvo que “hasta este momento, no existe información oficial sobre las circunstancias ni las causas de su muerte, ni sobre la atención médica que habría recibido mientras permanecía bajo custodia. Esta falta de información y de transparencia hace responsable al Estado por su vida e integridad”.

Se tiene registro de 18 presos políticos muertos en Venezuela en el último docenio:

En respuesta, el partido de oposición Primero Justicia, reclamó la “libertad inmediata, plena e incondicional para TODOS los presos políticos, civiles y militares”; ya que, según organizaciones de derechos humanos, desde 2014 han muerto 18 presos políticos bajo custodia del Estado venezolano.

Familiares y defensores de los derechos humanos aseguran que, desde el anuncio apenas una veintena de presos por razones políticas ha sido liberada; lo que, según la Casa Blanca es influencia del presidente Donald Trump, tras la operación ‘Resolución Absoluta’ con la que capturó al líder del regimen, su esposa y realizó ataques en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua.