Trump amenaza cortar el petróleo a Cuba tras caída de Maduro y desata choque diplomático

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió un nuevo frente diplomático el domingo al advertir públicamente que Cuba debe “hacer un trato” con Washington si no quiere quedar aislada económicamente. El mensaje se produjo una semana después de que fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro, aliado clave de La Habana, durante una operación relámpago en Caracas.

En un mensaje divulgado en su red Truth Social, Trump afirmó en mayúsculas que “NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA – CERO”, acusando al gobierno cubano de haber recibido durante años “grandes cantidades de petróleo y dinero” desde Venezuela a cambio de servicios de seguridad. Washington sostiene que estas operaciones permitieron la permanencia de Maduro en el poder durante más de una década.

Aunque el mandatario no precisó qué tipo de acuerdo esperaba de la isla ni qué condiciones impondría, dejó entrever que Cuba atraviesa un escenario vulnerable por la crisis energética que enfrenta y la pérdida del apoyo venezolano.

La Habana rechaza amenazas

Las declaraciones generaron una inmediata respuesta del presidente Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que “Cuba es una nación libre, independiente y soberana” y que “nadie” puede dictar sus decisiones. El líder cubano afirmó que el país está preparado para defenderse y cuestionó la escalada de presión desde Washington.

El canciller Bruno Rodríguez también intervino para subrayar que Cuba tiene derecho a importar combustible desde cualquier país “sin interferencias ni medidas coercitivas unilaterales”, en referencia a las sanciones estadounidenses vigentes desde hace décadas.

Mientras tanto, ciudadanos consultados en La Habana minimizaron el tono de confrontación. Algunos aseguraron que Estados Unidos lleva años amenazando, aunque sin cambios de gran escala, mientras otros abogaron por encontrar un punto medio “sin recurrir a la violencia”.

Un escenario regional en tensión

La caída de Maduro y el bloqueo naval impuesto por Washington sobre la industria petrolera venezolana han generado interrogantes en la región sobre la agenda exterior de Trump. En los últimos días, el mandatario insinuó que otros países podrían estar en su radar, mencionando a México, Colombia, Irán y hasta Groenlandia.

En paralelo, legisladores republicanos celebraron la postura hacia Cuba y apostaron por una transición política en la isla durante el segundo mandato de Trump, aunque no existe una hoja de ruta oficial ni cronograma público.

Por ahora, La Habana permanece bajo presión mientras evalúa sus márgenes energéticos y diplomáticos, en un contexto en el que Venezuela dejó de ser un socio garantizado y Washington dejó claro que no piensa ceder.