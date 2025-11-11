Esta es la lista de documentos que deben llevar las personas con green card al viajar fuera de Estados Unidos: tome nota

La Green Card, o Tarjeta de Residente Permanente, es más que un simple documento de identidad; es la llave que abre la puerta a la vida legal y laboral en Estados Unidos.

Para millones de inmigrantes, obtener esta tarjeta, formalmente conocida como el Formulario I-551, significa consolidar su futuro y el de sus familias en suelo estadounidense, ofreciendo una ruta hacia la estabilidad y, eventualmente, la ciudadanía.

Si bien la Green Card permite la libre salida del país, el reingreso está condicionado al cumplimiento estricto de las normas de inmigración, y un viaje mal planificado o sin la documentación correcta puede poner en riesgo este valioso estatus.

Documentos que deben portar las personas con green card al viajar fuera de EE.UU.

Justamente para evitar escenarios de riesgo y garantizar un proceso de reingreso fluido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) es enfático al detallar los documentos esenciales que deben portar los titulares de la Green Card al viajar fuera del país.

La agencia subraya que la preparación es clave para eludir problemas y demoras en el puerto de entrada.

Según la normativa de USCIS y la práctica de CBP, para un viaje de duración corta (generalmente menos de un año), un residente permanente legal debe tener a mano la siguiente documentación al momento de salir y, crucialmente, al momento de reingresar:

La Tarjeta de Residente Permanente (Green Card, Formulario I-551): Este es el documento principal e indispensable. La ley exige que todo residente de 18 años o más lo lleve consigo en todo momento. Debe estar vigente y en buenas condiciones. Al reingresar a EE. UU., esta tarjeta es la prueba primaria de su estatus.

Pasaporte Vigente del País de Ciudadanía: Aunque la Green Card prueba el estatus de residencia en EE. UU., el pasaporte de su país de origen sigue siendo el documento primario para viajar internacionalmente.

Lo necesitará para entrar al país de destino y para ser admitido en el medio de transporte de regreso a Estados Unidos. En caso de ser un refugiado o asilado, debe portar un Documento de Viaje de Refugiado, si aplica.

Si un residente prevé una ausencia de un año o más, la documentación requerida cambia radicalmente. En este caso, el residente debe solicitar un Permiso de Reingreso (Formulario I-131) antes de salir de Estados Unidos.

Permiso de Reingreso (Re-entry Permit - Formulario I-131): Este documento es esencial porque le permite al residente estar fuera de EE. UU. por un periodo de hasta dos años sin que se presuma que ha abandonado su estatus.

Si el residente se ausenta por un año o más sin este permiso, al intentar reingresar, podría ser clasificado como un "residente que regresa" y, en el peor de los casos, tener que solicitar una visa especial (SB-1) en el consulado, un proceso que es notoriamente difícil de obtener.

Además de los documentos obligatorios, USCIS y el CBP aconsejan a los residentes permanentes llevar consigo documentación de apoyo adicional para demostrar sus lazos continuos con Estados Unidos, especialmente en viajes que superan los seis meses.