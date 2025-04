Donald Trump anunció los aranceles recíprocos de Estados Unidos a nivel global

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles 2 de abril que firmará un decreto que impone "aranceles recíprocos" a países de todo el mundo.

"Firmaré una histórica orden ejecutiva que instaura aranceles recíprocos a países de todo el mundo. Recíproco significa: ellos nos lo hacen a nosotros y nosotros se lo hacemos a ellos", declaró en la Casa Blanca. "Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia de Estados Unidos", añadió.

En detalle: los países a los que Estados Unidos impuso aranceles recíprocos

El presidente estadounidense indicó que no a todos los países les impondrán los mismos aranceles que ellos les imponen a Estados Unidos. "No serán totalmente recíprocos. Podría haberlo hecho, sí, pero habría sido difícil para muchos países. No queríamos hacerlo".

Por ejemplo, en el caso de China que cobra un 69% de aranceles para productos de Estados Unidos, se le cobrará un 34%, reduciendo a la mitad las medidas esperadas, mismo caso con los países de la Unión Europea, que tendrán aranceles del 20% con relación al 39% impuesto a Washington.

En el caso de Colombia, que impone 10% de aranceles a productos estadounidenses, recibirá esa misma medida. Esta decisión es igual para diferentes aliados comerciales en Sudamérica como Brasil, Argentina y Chile.

Finalmente, países como México y Canadá, que comparten frontera con Estados Unidos y que son los principales aliados para este país, no aparecieron en el listado, por lo que no hay cambios con relación a las medidas actuales.

"En este momento, Canadá y México siguen sujetos a la emergencia nacional relacionada con el fentanilo y la migración, y ese régimen arancelario se mantendrá mientras persistan esas condiciones, y estarán sujetos a ese régimen, no al nuevo", declaró Trump.

Otras medidas anunciadas por Donald Trump

El gobierno de EE. UU. ha oficializado un arancel del 25% a los vehículos y autopartes importadas, según el Registro Federal. La medida entra en vigor en la medianoche de este 2 de abril y podría tener un fuerte impacto en la industria automotriz global.

Por otro lado, la gran sorpresa en los anuncios fue la inclusión de un código arancelario de cuatro dígitos que cubre todas las computadoras, incluidas las laptops, que se encuentran entre las mayores categorías de importación global a los Estados Unidos por 138.500 millones de dólares en 2024, según datos de la Oficina del Censo de ese país.