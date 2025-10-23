Maduro presumió las armas rusas que tienen listas para defender a Venezuela ante ataque de EE.UU.

Nicolás Maduro hizo público el armamento que considera su principal baluarte contra agresiones externas. El venezolano reveló en una transmisión de televisión las herramientas con las que la nación bolivariana pretende defenderse con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante ataques de Estados Unidos.

Las armas con las que Venezuela se defendería ante ataque de Estados Unidos

El núcleo del anuncio militar gira en torno al sistema de misiles portátil Igla-S, una tecnología de origen ruso diseñada para la defensa antiaérea de corto alcance y baja altitud.

Foto: AFP

Maduro especificó la cifra de 5.000 unidades de estos sistemas que, según su reporte, ya se encuentran distribuidos a lo largo del vasto territorio nacional.

Han sido desplegados hasta en la última montaña, en el último pueblo y hasta en la última ciudad del territorio, dijo Maduro.

Características de las armas de Venezuela para defenderse ante ataque de EE.UU.

El misil Igla-S es un componente reconocido en inventarios militares internacionales, destacando por su eficacia en derribar amenazas aéreas menores, como drones y misiles de crucero que vuelan bajo, además de aeronaves de ala fija y helicópteros.

Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Igla-S, mencionó.

La divulgación de este poder defensivo ocurre en paralelo a una intensificación de las operaciones navales y aéreas de EE. UU. en el mar Caribe.

Si bien Washington enmarca estas acciones como un esfuerzo contra el narcotráfico transnacional, el Ejecutivo venezolano las interpreta como una maniobra de presión y cerco militar.

“Hoy completamos todas las Zonas de Defensa Integral del país, todos los estados y todas las entidades federales. Ya están listas en las 27 tareas fundamentales de la defensa integral de Venezuela”, mencionó Nicolás Maduro en un video publicado en Telegram.