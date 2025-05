Donald Trump dice que Vladimir Putin "se ha vuelto completamente loco" tras ataque a Ucrania

Tras los ataques con drones que Rusia cometió contra Ucrania, el presidente estadounidense Donald Trump criticó fuertemente al líder del Kremlin, Vladimir Putin después de que el Kremlin desencadenara un ataque con drones sin precedentes sobre la nación de Zelensky.

El mandatario estadounidense lo llamó loco y aseguró que se está llevando a cabo una guerra que no beneficia a nadie.

Las críticas de Donald Trump a Vladimir Putin

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social el jefe de la Casa Blanca tildó a Putin de loco y aseguró que está matando mucha gente de manera innecesaria.

“Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente loco! Está matando innecesariamente a mucha gente, y no me refiero solo a soldados. Se están disparando misiles y drones contra ciudades en Ucrania, sin ninguna razón”, aseguró el mandatario.

Asimismo, acusó a Putin de desear conquistar la totalidad de Ucrania, sin embargo, según Trump, esto sería detrimental para Rusia.

Además de lo anterior, también criticó al presidente ucraniano Volodimir Zelensky y aseguró que sus afirmaciones empeoraban el conflicto bélico.

“Asimismo, el presidente Zelenskyy no le está haciendo ningún favor a su país con la forma en que habla. Todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta, y más le vale que se detenga. Esta es una guerra que nunca habría comenzado si yo fuera presidente. Esta es la guerra de Zelensky, de Putin y de Biden”, aseveró el republicano.

La respuesta de Rusia a las críticas de Trump contra Putin

Tras las críticas de Trump, el Kremlin respondió asegurando que el presidente Vladimir Putin está defendiendo a Rusia.

"El presidente Putin está haciendo lo necesario para garantizar la seguridad de Rusia", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria, en la que calificó los bombardeos como medidas de "represalia" a los ataques con drones ucranianos contra territorio ruso.