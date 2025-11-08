Donald Trump nombró a Bogotá como ejemplo de inseguridad en el mundo: Washington se salió de control

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la orden para intensificar sus medidas para combatir la criminalidad en Washington D.C., ordenando el despliegue de la Guardia Nacional y la expulsión "inmediata" de las personas sin hogar.

RELACIONADO El Vaticano se pronuncia ante el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay

En rueda de prensa, el mandatario comparó la tasa de asesinatos de la capital estadounidense con la de Bogotá, asegurando que la situación en Washington es más preocupante.

La tasa de homicidios en Washington hoy en día es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o algunos de los lugares que se consideran los peores del mundo. Es mucho más alta.

El plan de Donald Trump para combatir a las personas que viven en la calle

El presidente declaró que Washington D.C. está "invadida por pandillas violentas" y que su nivel de peligrosidad supera al de ciudades como Bagdad, Ciudad de México y Lima, además de la capital colombiana.

Su anuncio, realizado en la Casa Blanca, busca justificar la decisión de poner las fuerzas de seguridad de la ciudad bajo control federal directo.

La orden de Trump también incluye un plan para eliminar "los barrios marginales" en los que viven las personas sin hogar, una medida que, según él, no es "políticamente correcta", pero que es necesaria para recuperar el orden.

El llamado al orden de Donald Trump ante la criminalidad en Washington

Para llevar a cabo su plan, Trump invocó oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia.

RELACIONADO Florida prepara su segundo centro de detención para migrantes

La medida permite que el Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. pase a estar bajo control federal directo. Según el presidente, el objetivo es restablecer el orden y la seguridad, ya que, en su opinión, la delincuencia en la ciudad está "totalmente fuera de control".

"Nadie quiere ser asaltado, violado, tiroteado y asesinado", afirmó, reiterando que la tasa de homicidios en la capital estadounidense es "más alta que en algunos de los peores lugares del mundo".

La situación, que se ha desarrollado en medio de un clima de tensión política, ha sido reportada por medios de comunicación en todo el mundo, que debaten sobre el futuro de la seguridad en la capital de Estados Unidos.