El Vaticano se pronuncia ante el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay

El Vaticano compartió la reconstrucción de los hechos tras la confirmación de la muerte del precandidato presidencial.

agosto 11 de 2025
09:33 a. m.
El país se ha levantado con la estremecedora noticia de la muerte de Miguel Uribe, quien tuvo un arduo proceso de recuperación entre intervenciones médicas y procedimientos, tras recibir dos disparos en su cabeza.

El mundo entero ha reaccionado ante el lamentable desenlace para el precandidato presidencial, quien estuvo acompañado de su familia y cientos de colombianos que esperaron pacientes, a las afueras de la Fundación Santa Fe, a su recuperación.

Vaticano se pronuncia ante la muerte de Miguel Uribe

Desde el portal oficial de noticias, el Vaticano dio a conocer al mundo su mensaje tras la confirmación de la muerte de Miguel Uribe Turbay, quien se encontraba en cuidados intensivos desde junio. Así mismo, reconocieron que desde diferentes frentes internacionales se ha exigido justicia para dar con los responsables del asesinato.

También, el Vaticano hizo una reconstrucción de los hechos en donde resaltan el esfuerzo por parte del equipo médico, la agonía que padeció el precandidato presidencial y las investigaciones que se han adelantado al hacer énfasis en la existencia de diferentes líneas sobre los hechos.

Monseñor Luis José Rueda rechaza la violencia

Por medio de una entrevista, para Noticias RCN, monseñor Luis José Rueda recordó la oportunidad que tuvo de visitar a Miguel Uribe mientras se encontraba en la unidad de cuidados intensivos. De esta manera, exaltó que, por medio de la fe y la ayuda médica, la familia de Uribe hizo frente a la compleja situación que atravesaron por más de dos meses.

Así mismo, hizo un especial llamado para que los colombianos se unan en una misma lucha y puedan combatir el terror que la violencia ha sembrado por años en el país.

“Es un momento de mucho dolor pero es un momento para seguir unidos, para seguir caminando y seguir creyendo en Colombia y en la presencia del señor que transforma la vida de una sociedad, pero desde el corazón de cada uno de nosotros”, manifestó monseñor.

