Donald Trump sobre Nicolás Maduro: "Es un hombre violento, tienen una cámara de tortura en Caracas"

Tras la captura de Nicolás Maduro y mientras se adelantan los respectivos procesos judiciales en su contra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó nuevos detalles sobre lo que motivó a realizar el operativo en Caracas, añadiendo nuevas y fuertes acusaciones.

Las declaraciones de Trump se dieron durante un discurso en un retiro de los republicanos de la Cámara de Representantes. Allí expresó que durante los años que han perseguido al número uno del régimen ha sido responsable de asesinatos y torturas.

La violencia de Nicolás Maduro, según Trump

De acuerdo a lo expresado por el presidente estadounidense, Maduro "mató a millones". Además, comentó que el régimen tendría una cámara de torturas, el cual ya están desmontando.

Sabes que es un tipo violento. Sube ahí e intenta imitar un poco mi baile. Pero es un tipo violento y mató a millones de personas. Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas, que están cerrando, pero ha torturado a gente.

Donald Trump y las manifestaciones a favor de Maduro

El presidente también comentó que, tras la captura, sectores de la izquierda radical estarían intentando defender a Maduro mediante manifestaciones públicas. Según Trump, estas acciones serían realizadas por personas que reciben dinero para participar en protestas y pedir la liberación del exmandatario venezolano.

Trump agregó que quienes participan en estas manifestaciones cuentan con carteles nuevos, impresos con alta calidad, y sostuvo que la mayoría de estas personas serían pagadas. Durante su discurso, incluso relató un ejemplo en el que una mujer sostenía un cartel pidiendo la liberación de Maduro, el cual, según dijo, había sido preparado antes del operativo militar.