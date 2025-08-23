Dubái está atrayendo un récord global de millonarios: ¿cómo lo está logrando?

Dubái, epicentro financiero y comercial de Oriente Medio, está registrando un flujo histórico de millonarios que buscan refugio en un entorno sin impuestos y con un estilo de vida marcado por el lujo y la seguridad.

Esta tendencia, lo está posicionando como uno de los principales destinos para las grandes fortunas globales.

Dubái está atrayendo un récord global de millonarios

Dubái se consolida como uno de los destinos más codiciados por los ultrarricos. De acuerdo con la consultora Henley & Partners, Emiratos Árabes Unidos atraerá en 2025 a 9.800 millonarios, superando a cualquier otro país.

Esta cifra representa un récord histórico y confirma la estrategia del emirato para posicionarse como centro de negocios y estilo de vida de élite.

La megaciudad, con una población de 3,5 millones de habitantes, el 90% expatriados, combina una infraestructura moderna, conectividad global y un clima fiscal atractivo.

Además, presume de tener uno de los aeropuertos más transitados del mundo y un puerto clave en las rutas comerciales internacionales, lo que refuerza su papel como puente entre Europa y Asia.

¿Por qué está atrayendo tantos millonarios?

Especialistas en gestión patrimonial explican que los altos impuestos y el creciente escrutinio sobre las grandes fortunas en países occidentales han impulsado esta migración.

Mike Coady, director de Skybound Wealth Management, asegura que en Dubái la riqueza está “normalizada”, a diferencia de ciudades donde aumenta la retórica contra los ricos.

En Londres, los clientes susurran cuando hablan de dinero; aquí pueden hacerlo sin restricciones.

Max Maxwell, director ejecutivo de Paddco Real Estate, coincidió en que el emirato ofrece “un mejor estilo de vida por los mismos ingresos” que en otras regiones.

Entre las ventajas está la ausencia de impuestos sobre la renta, bajos niveles de criminalidad, estabilidad política, trámites simplificados y un mercado de lujo sin límites.

¿Cómo se encuentra Dubái ahora?

Actualmente, Dubái cuenta con 81.200 millonarios y 20 multimillonarios, ubicándola entre las 20 ciudades más ricas del planeta.

El país también impulsa un programa de “visa dorada” que otorga permisos de residencia de 10 años a extranjeros adinerados o altamente cualificados, consolidando su atractivo para inversores y empresarios.

Paralelamente, el auge inmobiliario refleja lo mismo, pues el año pasado se vendieron 435 propiedades valoradas en 10 millones de dólares o más, superando a Nueva York y Londres juntos.

Según Faisal Durrani, de la consultora Knight Frank, compradores de Mónaco y Suiza buscan residencias en Dubái, donde “con 100 millones de dólares se puede adquirir un edificio completo”.