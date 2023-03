"Me rompió el espíritu, rompió mis sueños”: fuertes declaraciones de nadadoras que enfrentaban abusos de sus entrenadores

Son muchos los sueños que tenemos los seres humanos y a veces, detrás de estos hay un listado de sacrificios que nunca imaginamos tener que pasar. Esto es ejemplo de que, para lograr muchas cosas en la vida, se tiene que pasar por batallas rudas que al final nos impulsan hacia la cima. Pero, en algunos casos hay historias tristes e increíbles por las que nadie debería pasar.

Un grupo de nadadoras británicas hicieron unas fuertes revelaciones en las que cuentan cómo les tocaba enfrentarse al abuso de sus entrenadores. Estas jóvenes profesionales del Reino Unido aseguraron que fueron intimidadas, sintieron vergüenza y abuso emocional por parte de quienes las entrenaban todos los días, además, criticaban su rendimiento deportivo.

Una de las deportistas llamada Phoebe Lenderyou indicó que por todas las críticas su alimentación se vio afectada durante varios años. Lo anterior porque sus entrenadores le decían que el bajo rendimiento que tenían se debía al aumento de peso, por lo que la dieta fue tan estricta que terminaron sufriendo trastornos alimenticios. Se dice que las nadadoras perdieron tanto peso que sus periodos menstruales se detuvieron y a una de ellas la obligaron a entrenar con una costilla rota. Dentro de la dieta estricta se dice que eran obligadas a entrenar durante varias horas sin poder tomar agua para que la retención de líquido no afectara su peso.

Su retiro del deporte:

Tras su retiro del deporte Lenderyou puntualizó que es fundamental que los nadadores y deportistas no tengan miedo de hablar sobre las malas prácticas en el deporte que a veces algunas personas viven, pero por miedo las callan.

La deportista que ganó competencias nacionales como los European Junior y obtuvo medalla de oro en los Juegos de la Juventud de la Commonwealth en 2011

señaló que en una ocasión uno de sus entrenadores apuntó a partes de su cuerpo y le dijo que estaba gorda, “aquí, aquí, aquí”.

Todos estos comentarios sobre su estado físico desencadenaron un problema gigante con su alimentación, hasta el punto en que sufrió de bulimia durante más de cuatro años. “Estaba tan sola y muy triste. No podía decirle a nadie lo que estaba pasando y me sentía inútil”, apuntó. “Tuve bulimia toda la semana y no tenía nada de energía. La obsesión por la comida realmente te absorbe”, detalló.

En medio de esto, la única opción de la atleta era no demostrar ninguna debilidad por lo que en todas las ocasiones decidió ocultar lo que estaba pasando. Por otro lado, indicó que en los entrenamientos justo antes de los días de pesaje los atletas permanecían en la piscina durante cuatro horas y caminaban durante dos. Asimismo, dijo que una vez pusieron una torta de chocolate en el centro de una mesa y por aguantar hambre durante varios días los nadadores se la devoraron y luego les dijeron que había sido una prueba y que habían fallado, “simplemente pensamos, Oh Dios mío, somos personas horribles. Te consumía la culpa, sentías que si te comías una golosina te impedía llegar a donde querías estar”.

Con el paso del tiempo, esta nadadora británica se mudó a Canadá y este parece haber sido su refugio. En este país encontró a un entrenador que la apoyaba y, por supuesto cuidó su salud mental y alimentación. “Era increíble, solo quería que yo fuera feliz”, apuntó.

La otra historia:

El peso fue algo que siempre abrumó a estas deportistas. La otra llamada Sara quien no quiso ser identificada con su nombre real cuenta que perdió casi medio kilo en tres semanas porque tuvo miedo de comer frente a su entrenador porque seguramente la regañaba. “No teníamos nutricionista ni nada, solo contábamos las calorías todo el tiempo. Muchos nadadores tenían hábitos anoréxicos. Algunas no tuvieron períodos durante un año porque perdieron mucho peso. Yo solía nadar en lágrimas”, afirmó.

Esto no es todo. Los abusos en contra de las nadadoras continuaban. A quien una vez se le rompió una costilla le fue obligada a entrenar con lesiones. Así pues estas historias dejan claro los retos difíciles a los que a veces tienen que enfrentarse algunos deportistas porque “a los atletas de élite se les dice ‘si pierdes una sesión, eres un fracasado, tienes que sacrificar todo para tener éxito’”, dijo una de ellas.