Ecuador anuncia incremento del 900% en la tarifa de transporte de crudo colombiano

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, confirmó un aumento significativo en la tarifa de transporte de petróleo colombiano hacia su país. Según explicó, el costo por barril pasó de tres dólares a 30 dólares, lo que representa un incremento del 900 por ciento.

La medida, que fue oficializada mediante una resolución de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch), marca un nuevo capítulo en las tensiones comerciales entre ambos países.

Resolución técnica y legal

En diálogo con Radio Sucesos, la funcionaria señaló que la decisión se tomó con base en valoraciones técnicas y legales. “De pagar 3 dólares, más o menos, por pasar por el Sote (Sistema de Oleoducto Transecuatoriano), se subió a 30 dólares. Creo que es una tarifa que para los usuarios extranjeros es un servicio también sujeto a la disponibilidad, a la oportunidad (…). Lo hemos hecho porque, cuando salen las resoluciones de Arch son con decisión técnica, con una decisión legal, con una decisión responsable y también con un mensaje importante para Colombia”, afirmó.

Impacto en la relación bilateral

El anuncio refuerza la percepción de una “guerra comercial" que no parece tener fin entre Colombia y Ecuador. El incremento en la tarifa podría afectar directamente los costos de exportación de crudo colombiano y generar nuevas tensiones en la relación bilateral, en un contexto marcado por diferencias energéticas y económicas.