Otro famoso fue asesinado en México: esto es lo que se sabe

Las autoridades ya desplegaron a un equipo especial para encontrar a los responsables. ¿Qué fue lo que sucedió?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
01:50 p. m.
México vuelve a estar consternada debido a un nuevo hecho violento que se presentó durante el último fin de semana.

El sábado 11 de octubre, en Guanajuato, México, Edgar Molina, el reconocido diseñador de modas que había trabajado para Libia Dennise García, la gobernadora de esa ciudad, fue víctima de un ataque con arma de fuego.

De acuerdo con lo que han revelado los medios mexicanos, Edgar Molina se encontraba en una camioneta cuando de repente recibió varios impactos de bala.

En consecuencia, debido a la gravedad de las heridas, fue hallado sin signos vitales cuando los policías llegaron al lugar de los hechos.

¿Cuáles son las hipótesis que se tienen de la muerte de Edgar Molina, el reconocido diseñador de moda de México?

Las autoridades han revelado que Edgar Molina fue baleado sobre las 7:30 de la noche (hora de México) del 11 de octubre de 2025.

Además, indicaron que el cuerpo fue encontrado en una camioneta gris y que, al parecer, todo ocurrió en medio de una balacera que se presentó en la calle de Moreleón, Guanajuato, en la que él se encontraba circulando.

Es así como las autoridades se encuentran investigando el trasfondo de los hechos y revisando las cámaras de seguridad para descubrir el paradero de los presuntos responsables.

Alma Dennise Sánchez Barragán, la alcaldesa de Moreleón, Guanajuato, se pronunció tras la muerte de Edgar Molina, el reconocido diseñador

Después de que las autoridades confirmaron la muerte del diseñador Edgar Molina, Alma Dennise Sánchez, la alcaldesa de Moreleón, rechazó de inmediato lo ocurrido y envió un sentido mensaje.

"Hago este comunicado con un profundo dolor por el cobarde asesinato de nuestro amigo Edgar Molina y no descansaremos hasta dar con los responsables y llegar hasta las últimas consecuencias", dijo la mandataria local.

Por lo tanto, a medida que se vayan descubriendo nuevos detalles, se espera que las autoridades vayan robusteciendo sus reportes.

 

 

 

