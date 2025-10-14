Rogelio Mastracci, mejor amigo de Regio Clown, reveló por qué Marcela Reyes era el plan A para que fuera a México

Tras el asesinato de Regio Clown y B-King en México, Rogelio Mastracci, el mejor amigo del DJ, habló en el pódcast 'Más Allá del Silencio'.

En la conversación con el periodista Rafael Poveda, el diseñador venezolano confirmó que la fiesta del 14 de septiembre de 2025 la organizaron él y Regio Clown.

Además, Rogelio Mastracci dejó claro que B-King no fue el único artista contratado, sino que también estuvieron presentes otros DJ como Fumaratto y Camila Gutiérrez.

De acuerdo con lo explicado por el diseñador, su idea y la de Regio Clown era impulsar el talento musical colombiano y a cada uno de los artistas les pagaron 1.500 dólares, aparte de costear los tiquetes, el hospedaje y alimentación.

Sin embargo, Rogelio Mastracci reconoció que al principio no estaba contemplado contratar a B-King, sino que a Marcela Reyes. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón por la que no se hizo?

Rogelio Mastracci, mejor amigo de Regio Clown, reveló por qué querían llevar a Marcela Reyes a México

El mejor amigo de Regio Clown afirmó que ellos querían tener en su evento a Marcela Reyes y que, incluso, alcanzaron a promocionar su show.

"Un mes antes yo hablo con el mánager de un DJ conocido como Fumaratto y le digo que quería trabajar con Marcela Reyes porque Regio la conocía y habló maravillas de ella. Él la cuidaba como persona, como mujer y la admiraba como artista", comenzó diciendo Rogelio Mastracci.

"Cuando la íbamos a contratar, yo hablo con el mánager, le manifesté que mi intención era traer a Marcela Reyes para que tocara en el festival, pero me pidieron cinco boletos de avión y yo dije 'wow'. Eso no era demasiado, pero tampoco era conveniente. Me hicieron saber que si ella no traía a su maquillador no podía tocar y nosotros ya habíamos hecho la publicidad de que venía. Yo les hice saber que tenía 22 años en el medio artístico, que les podía conseguir un maquillador y vestuario, pero ella no aceptó y se canceló", agregó el mejor amigo de Regio Clown.

Además, Rogelio Mastracci indicó que al mes siguiente estableció comunicación con Camilo Gallego, el mánager de B-King, y que ahí fue que a Regio Clown se le ocurrió la idea de contratarlo porque sabían que su talento lo había llevado a hacer música con Nicky Jam.

Rogelio Mastracci dijo que B-King y Regio Clown lo invitaron al gimnasio: ¿por qué no fue?

En su conversación con el pódcast 'Más Allá del Silencio', Rogelio Mastracci explicó que B-King y Regio Clown lo contactaron para que fuera al gimnasio con ellos, pero que él no accedió porque no es fanático del ejercicio.

Además, reveló que en horas de la madrugada fue que el mánager Camilo Gallego llegó a su apartamento para confesarle que no había ningún rastro de B-King ni de Regio Clown.