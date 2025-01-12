EE. UU. ordenó ataque contra sobrevivientes de operación antidrogas en el Caribe

La Casa Blanca salió al paso de las críticas por una serie de bombardeos realizados el 2 de septiembre en el Caribe, luego de que se revelara que militares estadounidenses atacaron por segunda vez a una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico para eliminar a los sobrevivientes del primer operativo.

Estados Unidos ordenó nuevo ataque a embarcación cerca a Venezuela

El gobierno de Estados Unidos aseguró que la decisión se ajustó plenamente a la legalidad y se enmarcó en la estrategia contra el narcotráfico impulsada por el presidente Donald Trump.

Según la secretaria de prensa Karoline Leavitt, el almirante Frank Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales, “actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley” al ordenar el ataque adicional contra la embarcación.

Leavitt indicó que la instrucción buscaba garantizar la destrucción total del objetivo y eliminar cualquier amenaza potencial contra Estados Unidos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue quien autorizó directamente a Bradley a ejecutar tanto el ataque inicial como el posterior.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el primer bombardeo dejó dos sobrevivientes, quienes fueron abatidos en una segunda ofensiva ordenada para cumplir la directriz del Pentágono.

El presidente Trump había anunciado ese mismo 2 de septiembre que once presuntos “narcoterroristas” fueron dados de baja en “un ataque”, sin mencionar que se trataba de dos operaciones sucesivas.

El episodio marcó el inicio de una campaña militar más amplia en el Caribe, donde Washington sostiene que opera para frenar organizaciones criminales transnacionales.

Expertos en derecho internacional han advertido que los fallecimientos ocurridos en el segundo ataque podrían configurarse como ejecuciones extrajudiciales, incluso si las víctimas eran individuos vinculados al narcotráfico.

A pesar de ello, Hegseth ha insistido en que la operación fue “legal y revisada por los mejores abogados militares y civiles”.

En otros operativos posteriores, algunos sobrevivientes sí fueron objeto de labores de rescate; en uno de los casos se recuperó a dos personas y, en otro, se reportó la desaparición de un individuo a finales de octubre.

La ofensiva estadounidense ha incrementado la fricción con Venezuela. Nicolás Maduro acusó a Washington de usar la lucha antidrogas como pretexto para intentar desestabilizarlo.