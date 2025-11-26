Estados Unidos autorizó el despliegue de 500 militares tras atentado armado en Washington

Estados Unidos anunció que desplegará 500 militares más en Washington tras el ataque a disparos en el que resultaron gravemente heridos dos miembros de la Guardia Nacional, confirmó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Esto solo fortalecerá nuestra determinación de garantizar que hagamos de Washington, DC (una ciudad) segura y hermosa.

El incremento planeado de tropas elevará a más de 2.500 los agentes de la Guardia Nacional desplegados en la capital estadounidense.

Refuerzan seguridad en Washington tras ataque armado a la Guardia Nacional

Estados Unidos busca amplificar el despliegue de soldados y aviones para combatir el narcotráfico, aseguró el secretario de Defensa Pete Hegseth.

Desde República Dominicana, anunció que 500 militares estadounidenses reforzarán la seguridad.

Hegseth señaló que esperaba que otros países aceptaran la presencia militar de Washington en su territorio.

En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones en el Caribe, incluidos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en los que han muerto decenas de personas.

Dos soldados de la Guardia Nacional en estados crítico tras ataque armado

Dos miembros de la Guardia Nacional fueron atacados a disparos en Washington, cerca de la Casa Blanca, y se encuentran en estado crítico, un hecho que la alcaldesa de la capital estadounidense describió como un tiroteo dirigido.

El director del FBI, Kash Patel, informó que los dos guardias resultaron heridos de gravedad, al aclarar versiones erradas que anteriormente los habían reportado como fallecidos.

Dos de nuestros valientes miembros de la Guardia Nacional fueron atacados en un espantoso acto de violencia. Recibieron disparos. Se encuentran en estado crítico.

Se trata del incidente más grave con la Guardia Nacional desde que el presidente Donald Trump comenzó a enviar tropas a las calles de varias ciudades gobernadas por demócratas poco después de comenzar su segundo mandato en enero.