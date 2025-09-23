Maduro amenaza con declarar estado de conmoción ante agresiones de EE. UU.

Las tensiones entre Caracas y Washington se intensifican después de que Estados Unidos desplegara unidades navales en el Caribe con el argumento de combatir redes de narcotráfico.

Mientras tanto, el gobierno venezolano denuncia agresiones, ejecuciones en altamar y un intento de “provocar” un escenario de confrontación.

Maduro amenaza con declarar estado de conmoción en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que evalúa la declaratoria de un “estado de conmoción exterior” en todo el territorio nacional como mecanismo de defensa frente a lo que considera agresiones directas de Estados Unidos.

El anuncio se realizó en el palacio de Miraflores, donde Maduro sostuvo un encuentro con altos funcionarios de su gobierno y mostró un documento identificado como el decreto preliminar que activaría la medida.

“Ya pudiéramos decir está casi constituido el primer decreto”, declaró el jefe de Estado mientras levantaba una carpeta roja con la inscripción: Decreto por medio del cual se declara estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional.

Añadió que el Ejecutivo prepara “sendos decretos” para enfrentar cualquier escenario. “Estamos en preparación de sendos decretos (…) para cualquier escenario que se presente. Venezuela saldrá adelante”, dijo.

¿Por qué dice que decretará estado de conmoción?

Aunque Maduro no explicó las implicaciones prácticas de la medida, la Constitución venezolana establece que este tipo de declaratoria procede cuando la seguridad de la nación esté en riesgo grave.

El estado de conmoción puede extenderse inicialmente por 60 días y prorrogarse hasta por 90, dependiendo de la autorización legislativa.

La advertencia ocurre debido a que desde hace casi un mes, Estados Unidos desplegó ocho buques de guerra y un submarino en aguas del Caribe, bajo la justificación de combatir el narcotráfico en la región.

Las autoridades norteamericanas señalan directamente a Nicolás Maduro y a altos mandos militares de integrar o respaldar un supuesto entramado criminal conocido como el “Cartel de los Soles”.

En este contexto, el Comando Sur de Estados Unidos reportó que en las últimas semanas destruyó tres embarcaciones que, presuntamente, transportaban cargamentos de droga procedentes de Venezuela, en hechos que dejaron al menos 14 personas muertas.

Caracas, sin embargo, rechazó esas versiones y denunció que las víctimas eran pescadores ejecutados extrajudicialmente en altamar.