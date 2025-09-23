CANAL RCN
Internacional

Maduro amenaza con declarar estado de conmoción ante agresiones de EE. UU.

El mandatario mostró un borrador de decreto mientras cientos de civiles y militares marcharon armados en Caracas.

Maduro y Trump
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
07:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las tensiones entre Caracas y Washington se intensifican después de que Estados Unidos desplegara unidades navales en el Caribe con el argumento de combatir redes de narcotráfico.

Con un video, Trump se burló de los entrenamientos a civiles venezolanos: esto fue lo que publicó
RELACIONADO

Con un video, Trump se burló de los entrenamientos a civiles venezolanos: esto fue lo que publicó

Mientras tanto, el gobierno venezolano denuncia agresiones, ejecuciones en altamar y un intento de “provocar” un escenario de confrontación.

Maduro amenaza con declarar estado de conmoción en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que evalúa la declaratoria de un “estado de conmoción exterior” en todo el territorio nacional como mecanismo de defensa frente a lo que considera agresiones directas de Estados Unidos.

El anuncio se realizó en el palacio de Miraflores, donde Maduro sostuvo un encuentro con altos funcionarios de su gobierno y mostró un documento identificado como el decreto preliminar que activaría la medida.

“Ya pudiéramos decir está casi constituido el primer decreto”, declaró el jefe de Estado mientras levantaba una carpeta roja con la inscripción: Decreto por medio del cual se declara estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional.

Añadió que el Ejecutivo prepara “sendos decretos” para enfrentar cualquier escenario. “Estamos en preparación de sendos decretos (…) para cualquier escenario que se presente. Venezuela saldrá adelante”, dijo.

¿Por qué dice que decretará estado de conmoción?

Aunque Maduro no explicó las implicaciones prácticas de la medida, la Constitución venezolana establece que este tipo de declaratoria procede cuando la seguridad de la nación esté en riesgo grave.

VIDEO | Brutal asalto contra pasajero en estación del Megabús en Pereira quedó registrado en cámaras
RELACIONADO

VIDEO | Brutal asalto contra pasajero en estación del Megabús en Pereira quedó registrado en cámaras

El estado de conmoción puede extenderse inicialmente por 60 días y prorrogarse hasta por 90, dependiendo de la autorización legislativa.

La advertencia ocurre debido a que desde hace casi un mes, Estados Unidos desplegó ocho buques de guerra y un submarino en aguas del Caribe, bajo la justificación de combatir el narcotráfico en la región.

Las autoridades norteamericanas señalan directamente a Nicolás Maduro y a altos mandos militares de integrar o respaldar un supuesto entramado criminal conocido como el “Cartel de los Soles”.

En este contexto, el Comando Sur de Estados Unidos reportó que en las últimas semanas destruyó tres embarcaciones que, presuntamente, transportaban cargamentos de droga procedentes de Venezuela, en hechos que dejaron al menos 14 personas muertas.

Caracas, sin embargo, rechazó esas versiones y denunció que las víctimas eran pescadores ejecutados extrajudicialmente en altamar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Contundente advertencia de Trump contra cualquier narco venezolano: “Téngase por avisado”

España

Huracán Gabrielle podría llegar a España para el fin de semana ¿Dónde alcanzará tierra?

México

El macabro sitio donde encontraron a B-King y Regio Clown: en este lugar fueron hallados los cuerpos

Otras Noticias

Transmicable

TransMiCable dejará de operar durante varios días: estas son las causas y rutas alternas

Las autoridades explicaron por qué el servicio no operará del 4 al 19 de octubre.

Liga BetPlay

Hugo Rodallega rompió el silencio en Santa Fe y habló sobre la posible salida de Jorge Bava

El charrúa ha sacudido las filas cardenales al conocerse que puede salir al fútbol de Paraguay.

Viral

"Bienvenidos a mi nuevo hogar": Melissa Gate mostró su nuevo apartamento

Barranquilla

De talla mundial: el nuevo atractivo turístico en Barranquilla

Cuidado personal

¿Qué significa caerse mientras se duerme? Esto explican los expertos